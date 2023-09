Carburants à prix coûtant : Leclerc, Système U vont proposer des opérations spéciales

Michel-Edouard Leclerc a annoncé qu’à partir du 29 septembre, les 750 stations-service de son groupe vont proposer un nouveau dispositif avec des prix coûtants.

Alors que les Français sont de plus préoccupés par le coût des prix de l'essence sur leur pouvoir d'achat, Michel-Edouard Leclerc a annoncé qu’à partir du 29 septembre, les 750 stations-service de son groupe proposeront un nouveau dispositif permettant aux clients de bénéficier de carburant à prix coûtant, selon des informations du Parisien.

Ce mardi 26 septembre, vers midi, avant la réunion qui doit se tenir à Matignon autour du sujet de la vente à prix coûtant des carburants, le patron des enseignes E. Leclerc, Michel-Edouard Leclerc, a publié un message sur les réseaux sociaux et a dévoilé une promesse sur le prix des carburants :

« A partir du 29 septembre, les 750 stations-service des hypermarchés Leclerc vendront quotidiennement l’essence à prix coûtant. Ça veut clairement dire sans profit et tous les jours, pas seulement les week-ends comme lors de nos opérations précédentes ».

Michel-Edouard Leclerc a donc décidé de s’exprimer sur ce sujet avant même la réunion qui se tiendra à Matignon ce mardi.

Le gouvernement a été contraint de renoncer à la revente à perte des carburants la semaine dernière.

La Première ministre Elisabeth Borne va inviter pour cette réunion prévue ce mardi des raffineurs, des distributeurs et des fédérations professionnelles à 17h30, dans le but de « faire la transparence sur leurs marges et demander leur réduction ».

Les autres enseignes prévoyaient de réaliser des propositions ponctuelles, notamment pour Intermarché les 29 et 30 septembre (puis les 27 et 28 octobre, les 24 et 25 novembre, et les 15 et 16 décembre) ou bien encore pour Système U les 7 et 8 octobre prochains.

Sur BFMTV et RMC, le patron de Système U, Dominique Schelcher, avait confié que ces opérations ne pouvaient pas être permanentes à cause de « marges faibles, 2 centimes en moyenne au litre ».

La vente à prix coûtant ne devrait permettre aux consommateurs de gagner que quelques centimes par litre.

Lors de son interview dimanche, Emmanuel Macron a annoncé l’instauration à nouveau de « l’indemnité carburant travailleur » de 100 euros par an pour 2024.