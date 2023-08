Canicule : trois départements en vigilance orange ce dimanche

Le Rhône est placé en vigilance orange ce dimanche.

Trois départements doivent affronter des conditions météorologiques extrêmement chaudes en ce dimanche 13 août. Météo-France a élevé le niveau d'alerte au orange canicule pour les départements du Rhône, de l'Isère et de l'Ain. Selon les informations fournies par cet institut météorologique, cette situation correspond à un "épisode caniculaire non exceptionnel pour la saison, mais nécessitant une vigilance particulière, notamment pour les personnes sensibles ou exposées".

Météo France précise qu'après "une nuit chaude, notamment dans les centres ville, la chaleur se maintiendra sur les départements en vigilance orange et jaune canicule ce dimanche, avec des maximales attendues en fin d'après-midi vers 34 à 36 °c en plaines et vallées avec des pointes à 37 degrés". Bien que des averses orageuses pourront faire baisser localement et temporairement les températures en fin d'après-midi, "l'humidité apportée par les précipitations contribuera à rendre la chaleur plus pénible par la suite".

Lundi et les jours suivants, la chaleur devrait persister ou s'accentuer encore un peu par endroits, avec en particulier des températures nocturnes élevées.