Canicule : 7 départements en vigilance orange, 40° attendus dans le sud

Canicule : 7 département en vigilance orange, 40° attendus dans le sud

La vague de chaleur s'abat sur l'ouest du bassin méditerranéen, au point de faire atteindre des records aux thermomètre dans le Sud et en Corse. A cet égard, Météo France a prévenu que les 40°C pourraient être atteints à l'intérieur des terres en Provence et sur l'île de Beauté, ainsi que dans les Pyrénées-Orientales et "probablement" dans le Tarn et l'Isère. L'agence météorologique décrit le phénomène comme un "épisode caniculaire non exceptionnel, mais dont la persistance nécessite une vigilance particulière". "On ne va pas forcément battre beaucoup de records en France, mais c'est le fait que ça va rester très élevé plusieurs jours de suite, jour et nuit, qui va avoir beaucoup d'impact sur les populations", selon le prévisionniste François Gourand.

Dans toute l'Europe, les vagues de chaleur se renforcent. L'Italie et l'Espagne sont particulièrement tocuhées, avec plus de 40°, voire même 48°C en Sardaigne, des régions 15°C au-dessus des références saisonnières. Même aux Etats-Unis, des records sont attendus. Toutes ces nombreuses vagues de chaleur en cours dans l'hémisphère nord vont encore s'accentuer mardi. En Grèce, dans la région d'Athènes, 1 200 enfants ont dû quitter lundi des colonies de vacances menacées par des incendies.

En Francen, sept départements sont en état d'alerte. Météo France les a placé en vigilance orange en raison de la canicule. Il s'agit des Alpes-Maritimes, du Var, des Alpes-de-Haute-Provence, du Vaucluse de la la Haute-Corse, de la Corse-du-Sud, et des Pyrénées-Orientales, ainsi que la principauté d'Andorre. Bonne nouvelle pour nous, Météo France prévoit que le dôme de chaleur se déplace vers l'est mercredi, laissant ainsi seuls quelques départements du Sud-Est concernés par les fortes chaleurs.

Face à ces données et depuis des années, un constat peu réjouissant s'impose : Le réchauffement climatique s'avère plus fort en Europe. Le changement climatique, phénomène à l'origine de ces épisodes de vague de chaleur plus réguliers et plus intenses, s'avère deux fois plus rapide en Europe que la moyenne mondiale, selon les experts, et ce notamment parce que notre continent était jusque là particulièrement préservé de ces extrêmes climatiques. Et dans cette mécanique infernale, les pays méditerranéens sont en première ligne. Depuis 2000, en France,il y a eu cinq fois plus de canicule qu'avant 1989 et elles seront encore deux fois plus nombreuses d'ici à 30 ans.