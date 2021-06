Canada : quatre églises incendiées dans des territoires autochtones

Des personnes se recueillent près des tombes découvertes à proximité de l'ancien pensionnat de Marieval.

Deux églises catholiques ont été incendiées le samedi 26 juin dans des communautés autochtones de l'ouest du Canada, suite à la découverte de près de 1 000 tombes non marquées dans d'anciens pensionnats autochtones gérés par l'église.

L'église catholique St Ann du territoire autochtone d'Upper Similkameen et l'église catholique Chopaka du territoire de Lower Similkameen ont été incendiées à moins d'une heure d'intervalle, tôt le matin, selon la police fédérale.

Cela porte à quatre le nombre d'églises catholiques incendiées dans le pays en une semaine.

La destruction des quatre églises fait suite à la découverte, à l'aide d'une cartographie par géoradar, des restes de 215 écoliers dans un ancien pensionnat autochtone géré par l'église catholique à Kamloops le mois dernier, et de 751 autres tombes anonymes dans une autre école de Marieval cette semaine.

Vendredi, le Premier ministre Justin Trudeau a présenté ses excuses pour la politique gouvernementale "néfaste" d'assimilation des autochtones appliquée dans 139 de ces écoles à travers le Canada jusque dans les années 1990, et a appelé le pape François à faire de même.

Quelque 150 000 jeunes autochtones, inuits et métis ont été arrachés à leur communauté et inscrits de force dans ces pensionnats. Nombre d'entre eux ont été victimes de mauvais traitements et d'abus sexuels, et plus de 4 000 sont morts de maladie et de négligence dans ces écoles, selon une commission d'enquête qui a conclu que le Canada avait commis un "génocide culturel".