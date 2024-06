François-Xavier Bellamy, tête de liste des Républicains.

Gabriel Attal est venu défendre la tête de liste du camp présidentiel, Valérie Hayer, pourtant bien présente sur scène. «Je suis désolé, je fais irruption sur la scène», lance le premier ministre. «On m’a dit que Valérie était là, on passe beaucoup de temps ensemble. (...) C’était important pour moi de venir encourager Valérie à un moment où les élections européennes approchent.»

Interrogé ensuite, François-Xavier Bellamy a dénoncé cette intervention, «improvisée», de l’aveu même de l’une des journalistes. «Chez nous, ce sont les candidats qui font campagne», a fustigé la tête de liste des Républicains. «On a vu le nouveau joker j’appelle un ami qui semble être de plus en plus utilisé par la candidate de la majorité. (...) Je suis peiné qu’il y ait des gens autour d’elle qui ont l’impression qu’ils font mieux campagne qu’elle. J’ai du respect pour Valérie Hayer : quand on a une candidate et qu’elle est tête de liste, la moindre des choses, c’est de laisser la candidate faire campagne.»