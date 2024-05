« Ça reviendrait à légitimer le Hamas » : Bardella juge « impossible » la reconnaissance d’un État palestinien

Jordan Bardella, tête de liste du RN.

Interrogé sur la guerre entre Israël et le Hamas lors du débat organisé par BFMTV lundi, le président du RN s’est dit «écœuré de voir des mouvements politiques qui considèrent le Hamas comme un mouvement de résistance».

Si Jordan Bardella « épouse la position historique de la France qui est celle de reconnaître deux États », il a jugé l’acte diplomatique « impossible (...) en l’état actuel des choses ». « Reconnaître aujourd'hui un État palestinien reviendrait à légitimer le Hamas, le Hamas islamiste, qui a commis des atrocités le 7 octobre dernier », a tonné l’eurodéputé de 28 ans. Il s'est dit « écœuré de voir qu’on a des mouvements politiques en France, et toute une mouvance à gauche et à l’extrême gauche qui considèrent le Hamas non pas comme un mouvement terroriste islamiste, mais comme un mouvement de résistance ».