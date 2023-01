Bruno Le Maire a-t-il étouffé un rapport sur les superprofits des sociétés d'autoroutes ?

Le ministre de l’Economie Bruno Le Maire a étouffé un rapport portant sur les profits enregistrés par les concessionnaires des autoroutes, selon le Canard Enchaîné.

Selon Le Canard Enchaîné, le ministre de l’Economie a enterré un rapport de l’Inspection des Finances qui dénonçait les « superprofits » des sociétés d’autoroutes et proposait une baisse de 60% du tarif des péages sur les deux tiers du réseau.

Plusieurs élus de l’opposition ont exprimé leur indignation ce mercredi sur les réseaux sociaux à la suite de la publication d'un article du Canard Enchaîné qui révélait que le ministre de l’Economie Bruno Le Maire a « étouffé » un rapport de l’Inspection générale des Finances portant sur les profits enregistrés par les concessionnaires des autoroutes.

D’après Le Canard Enchaîné, ce rapport relève « une rentabilité très supérieure à l’attendu » : 12% contre 7,67%, correspondant au taux ciblé par l’État au moment de la cession de la gestion des autoroutes en 2006. Préconisant un « réalignement de la rentabilité », les inspecteurs des Finances ont proposé plusieurs solutions, dont la baisse de près de 60% des prix des péages.

Un prélèvement par l’Etat de plus de 63% de l’excédent brut dégagé par les deux sociétés les plus rentables du secteur et ce « jusqu’à la fin des concessions » était aussi envisagé. Cette mesure rapporterait à l’Etat 55,4 milliards, mais serait illégale en l’état actuel du droit.

Les oppositions réclament d’en savoir plus sur le rapport.

Auprès du Canard Enchaîné, le ministère des Transports a critiqué le diagnostic réalisé par l’Inspection générale des Finances en affirmant que « les niveaux calculés par l’Autorité de régulation des transports ne démontrent aucune surrentabilité ».