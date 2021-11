Bruno Le Maire

On ne peut pas engager une réforme de cette importance sans que la pandémie soit totalement derrière nous selon le ministre

Mardi soir, Emmanuel Macron a annoncé que les conditions n'étaient toujours "pas réunies" pour relancer la réforme des retraites.

Mais pour Bruno Le Maire, invité de France Inter ce mercredi matin cela ne signifie pas que le système à points est enterré. "Ce qu’a annoncé le président de la République est sage et clair parce qu’il a toujours indiqué qu’on ne peut pas engager une réforme de cette importance sans que la pandémie soit totalement derrière nous", estime le ministre. "Il a posé les grands piliers de la réforme des retraites : allongement de la durée de cotisation avec un report de l’âge légal de départ à la retraite, des garanties sur une retraite minimale et la suppression des régimes spéciaux. Pour autant, faut-il abandonner sur le plus long terme cette ambition d’avoir une retraite par points qui est simple, lisible, transparente pour les Français ? Je ne crois pas, je pense que les deux sont parfaitement compatibles."