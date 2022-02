Bretagne : manifestations d'agriculteurs pour obtenir une revalorisation des prix

Un tracteur déverse des branches sur le parking d'un supermarché Leclerc lors d'une manifestation appelée par les syndicats d'agriculteurs au sujet des litiges sur les prix de leurs produits. Le Mans, 11 février 2022.

Plusieurs manifestations d'agriculteurs se sont déroulées samedi en Bretagne, visant principalement les enseignes de grande distribution, dans le but d'obtenir une revalorisation du prix d'achat de leur production.

À Plancoët, commune de 3000 habitants des Côtes d'Armor, les agriculteurs, réunis à l'appel de la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FDSEA) et des Jeunes Agriculteurs (JA), ont fait le tour des grandes surfaces. Devant l’entrée des magasins, ils ont déversé divers déchets : « on a toujours les mêmes revendications : le prix, le prix, le prix », a expliqué à l'AFP le président des Jeunes Agriculteurs du département, Jérémy Labbé. Il a ajouté « on veut que les négociations avancent », en référence aux négociations commerciales actuellement en cours au plan national avec la grande distribution. Pourtant, il regrette que « il n'y a pas l'air d'y avoir grand-chose à négocier. Ça n'a pas porté ses fruits pour le moment. Rien de palpable ».

Depuis de mois, les éleveurs et les agriculteurs tirent la sonnette d’alarme sur leur situation financière. En cause, l’augmentation de leurs coûts de production (en particulier l’alimentation pour bétail), sans que leur prix de vente soit revalorisé. La semaine dernière, le gouvernement avait annoncé un « plan d’urgence » de 270 millions d'euros à destination de la filière porcine pour soutenir la trésorerie des éleveurs de porcs.