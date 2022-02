Boris Johnson

Moins de 50 000 cas positifs sont désormais recensés chaque jour au Royaume-Uni souligne Le Parisien.

"Le nombre de patients Covid hospitalisés est repassé sous le seuil de 1 000, et seuls 300 d’entre eux sont sous ventilation artificielle (l’équivalent, en quelque sorte, de la réanimation en France). On est très loin du pic atteint il y a un an, avec 35 000 patients Covid à l’hôpital et près de 4 000 d’entre eux sous ventilation artificielle" ajoute Le Parisien.

Plus de 90 % des Anglais âgés d’au moins 12 ans ont reçu, a minima, une première dose, et deux sur trois ont un schéma vaccinal complet avec rappel.

Certains scientifiques jugent un peu hâtif de relâcher à ce point les mesures. « Maintenir l’isolement de cinq jours pour les cas positifs pendant quelques semaines encore me semblerait plus sage », juge l’épidémiologiste Antoine Flahault