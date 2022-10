Blocus au lycée Joliot Curie de Nanterre pour, entre autre, que le port d'abbayas soit autorisé

Lycée

Tension devant le lycée Joliot Curie de Nanterre, une trentaine d'élèves ont voulu imposer un blocus des portes de cet établissement qui compte 1.600 élèves raconte Le Parisien.

La police est intervenue à la demande de l'Education nationale. Au total, 14 jeunes ont été interpellés et placés en garde à vue pour des jets de projectiles et tirs de mortiers envers des fonctionnaires de police dont deux d’entre eux ont été blessés, selon la préfecture de Nanterre. De son côté, la police a fait usage de gaz lacrymogène et a tiré trois coups de LBD. Une autre personne aurait été blessée sur le parvis de la mairie ajoute Le Parisien.

Dix des interpellés sont lycéens mineurs, pour la plupart âgés entre 15 et 17 ans, et quatre ne sont pas élèves de l’établissement.

Des élèves ont lancé un appel au blocus pour réclamer notamment le rétablissement de l’aide aux devoirs dans toutes les matières, la levée de l’interdiction de port de tenues amples, type abayas, assimilés à des vêtements religieux et pour soutenir un professeur de mathématiques suspendu « sans raison » précise Le Parisien.