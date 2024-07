Avec l’IA, Google a vu ses émissions de carbone augmenter de 48% en cinq ans

Le géant américain Google a vu ses émissions de carbone augmenter de 48% en cinq ans.

Google a indiqué mardi dans un rapport que l'explosion des besoins en intelligence artificielle (IA), et donc en puissance informatique, compromet ses efforts de réduction des émissions carbone. Un problème auquel sont aussi confrontés ses rivaux Amazon et Microsoft. En 2023, le géant de la recherche en ligne a vu ses émissions de gaz à effet de serre atteindre 14,3 millions de tonnes de CO2, soit une augmentation de 48% par rapport à 2019, son année de référence, d'après son rapport environnemental annuel.

« À mesure que nous intégrons l'IA dans nos produits, la réduction des émissions pourrait s'avérer difficile », note le groupe californien. Google cite les besoins accrus en énergie, car l'IA nécessite plus de puissance informatique, ainsi que les émissions liées à ses investissements dans l’infrastructure.

Google s'est engagé à parvenir à des émissions nettes nulles dans l'ensemble de ses activités d'ici à 2030. Mais le succès de l'IA générative, popularisée par ChatGPT (mis au point par OpenAI, dont le principal investisseur est Microsoft), risque de remettre en cause leurs progrès. En 2023, les émissions de Microsoft ont augmenté de 29% par rapport à 2020. Cette année, le groupe de Windows a annoncé plus de 15 milliards de dollars d'investissements dans l'IA à l'étranger, de l'Allemagne à la France en passant par le Japon et l'Indonésie.