Avec 2,5 milliards d'euros placés par les Français en mai, le livret A continue à faire le plein

Malgré l'arrivée des beaux jours, les Français gardent un comportement de fourmis. Ils continuent à garnir leur livret A et son petit frère le livret de développement durable et solidaire (LDDS) et consomment moins, inflation oblige. Les ménages ont placé près de 3,5 milliards d'euros (2,5 milliards d'euros pour le seul livret A, et un peu plus d'1 milliard d'euros sur le LDDS). « Il s'agit d'un score extrêmement important pour un mois de mai, réagit Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'épargne. Seule la collecte de mai 2020, au sortir du premier confinement a fait mieux ».

À l’époque, les dépôts sur ces deux livrets réglementés avaient atteint 5,1 milliards d'euros, dont 4 milliards pour le livret A. Sur les cinq premiers mois de l'année, la collecte s'élève en cumulé à 32,38 milliards d'euros. L'encours total sur les deux produits atteint 542,1 milliards d'euros à fin mai 2023.

Pourtant, le mois de mai n’est généralement pas propice à l'épargne. Les ponts sont nombreux, ce qui occasionne des dépenses. En outre, cette période se trouve à mi-chemin entre deux dates d'actualisation de taux, en février et en août, ce qui incite plutôt là aussi les épargnants à l'attentisme. Sur ces dix dernières années, la collecte de mai s'est établie à 1,1 milliard d'euros en moyenne, selon le Cercle de l'épargne.

La formule de calcul du livret A (inflation des 6 derniers mois et taux interbancaires) devrait logiquement aboutir à un taux proche de 4% au 1er août. Néanmoins, il n'est pas certain que cette formule soit appliquée à la lettre. La hausse de la rémunération de ce livret reste une décision politique. Elle revient au ministre de l'Economie sur recommandation de la Banque de France. Une hausse d'un point du taux du Livret A génèrerait un surcoût de 4 milliards d'euros sur un an pour les banques, pour les bailleurs sociaux ainsi que pour les collectivités locales ou les PME qui empruntent à partir des ressources issues du Livret A ou du LDDS. « Il est plus probable que le taux appliqué au 1er août soit proche des 3,5% », estime Philippe Crevel. Une rémunération qui resterait très attractives pour les ménages.