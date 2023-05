Aurélien Pradié votera le texte du groupe Liot qui vise à abroger la réforme des retraites

Aurélien Pradié déplore une réforme non pas «adoptée» mais «passée au forceps».

Invité sur France 2, le député LR, l'un des 19 élus de droite à avoir voté la motion de censure transpartisane pour faire tomber le gouvernement, a ainsi justifié : «Je me suis opposé à la réforme des retraites parce qu'elle est injuste.» Aurélien Pradié déplore une réforme non pas «adoptée» mais «passée au forceps». «Sur ce texte, il n'y a pas eu de vote. Quand on tente de passer en force à tout prix dans une démocratie, il vient un moment où on le paie.»

Ainsi, a poursuivi le député du Lot, «la cohérence veut que je vote toutes les mesures qui permettent d'annuler le texte des retraites. Je ne peux pas refuser d'aller jusqu'au bout de la démarche». Une annonce qui, si elle n'est pas surprenante, tombe ce 3 mai alors que les députés LR se réunissent à l'occasion d'un séminaire. Le moment, espèrent certains, de resserrer les rangs et de retrouver une forme d'harmonie après les divisions des Républicains étalées au grand jour lors des débats parlementaires autour de la réforme.