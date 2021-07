Classe

L’effondrement des capacités des élèves et le faible niveau des enseignants est relevé dans plusieurs rapports

En 2020, la moyenne des admis au concours externe du Capes atteint tout juste 8 sur 20 et le jury a relevé un « manque de rigueur » et des « erreurs de logique grossières » dans les copies. Même l’Association des professeurs de mathématiques de l’enseignement public le note : l’Education nationale recrute des profs « parfois incapables de résoudre les problèmes qu’ils donnent aux lycéens » remarrque le quotidien l'Opinion.

"Au Capes, le niveau est de plus en plus faible ", renchérit Gérard Longuet, s’appuyant sur l’enquête Pisa (Programme international pour le suivi des acquis des élèves) de 2012, qui constate que les élèves se destinant au métier d’enseignant ont un niveau plus bas que les élèves se dirigeant vers d’autres études supérieures.

Et Entre 2010 et 2020, le nombre de prétendants au Capes externe a chuté de 30 %.

La fondation L’IA pour l’école tente, dans un livre blanc, une note « optimiste ». « Nous avons parmi les meilleurs mathématiciens, 11 médailles Fields, d’excellents ingénieurs, s’enthousiasme Guillaume Leboucher, son fondateur. Mais le gros des troupes est nul. Il faut redonner l’envie et la passion des maths.»