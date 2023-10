Des soldats libanais, à la frontière avec Israël, photo AFP

L’Etat hébreu recense plus de 600 morts depuis les premiers assauts orchestrés par le Hamas, ce samedi 7 octobre, informe Le Monde sur son site. Il a aussi évoqué au moins 100 otages. Ces chiffres sont d’autant plus effrayants qu’ils ne comptabilisent pas les blessés, beaucoup plus nombreux. Ceci étant dit, il faut tout de même rester prudent : beaucoup d’internautes partagent des informations non vérifiées, qui s’avèrent parfois fausses, au sujet du conflit en cours. Comme l’explique Shayan Sardarizadeh, journaliste pour la BBC en charge, notamment, du fact-checking et de la désinformation, plusieurs photos et vidéos qui circulent ne correspondent pas à ce qu’on essaie de leur faire dire.

>>> Pour voir le tweet en meilleure qualité, cliquez sur ce lien <<<

Ainsi, comme il le précise sur X (anciennement Twitter), les images d’un block résident frappé par un missile (celui montré dans le tweet plus haut) ne correspondent pas aux récents assauts (qui ont pourtant fait usage de roquettes, comme l’expliquait Atlantico). Il s’agit, en fait, d’une autre attaque survenue en Mai 2021. Une autre vidéo illustre la démolition d’une maison par frappe aérienne, mais date cette fois de Mai 2023, soit considérablement avant les combats actuellement en cours.

Certains influenceurs d’extrême-droite, alerte le journaliste, ont partagé des images d’hommes en armes à l’extérieur de maisons Israéliennes, en les présentant comme des militants du Hamas. Il s’agit en fait des forces de l’ordre de l’Etat hébreu, dit-il.

>>> Pour voir le tweet en meilleure qualité, cliquez sur ce lien <<<

Les exemples sont nombreux. Il faut aussi évoquer un fausse publication émanant d’un compte X cherchant à imiter celui du Jerusalem Post prétendant que Benjamin Netanyahu avait dû être hospitalisé en urgence pour des raisons encore inconnues. Cela n’est pas arrivé. De même, des vidéos émanant de jeux vidéos (Arma 3, en l'occurrence, publié en 2013) ont été réutilisées pour prétendre que le Hamas avait réussi à crasher deux hélicoptères israéliens… Sans oublier, bien sûr, la prétendue frappe nucléaire qu’Israël aurait ordonnée contre la Bande de Gaza. Là encore, il s’agit d’une fake news, illustrée à l’aide d’images du test nucléaire mené par les Etats-Unis dans les années 1950. A bon entendeur…