Attaque d'Annecy : l'ex-femme du réfugié syrien avait prévenu les autorités françaises et suisses plusieurs mois auparavant

Jeudi 8 juin, un homme de 31 ans a attaqué six personnes dont quatre enfants au couteau.

Selon le témoignage de l'ex-femme de l'assaillant de 31 ans, qui a attaqué à l'arme blanche six personnes dont quatre enfants à Annecy, les autorités françaises étaient au courant de son état.

Selon le média le DailyMail, l'épouse suédoise de l'assaillant avait mis en garde les autorités françaises et suisses contre son mari plusieurs mois avant l'attaque, mais qu'elle n'avait pas été écoutée. La femme, qui est elle-même d'origine syrienne, a depuis divorcé après qu'il a soudainement quitté le domicile familial il y a huit mois. L'homme de 31 ans est accusé de tentative de meurtre et risque la prison à vie. Un ami proche a déclaré : "Ils auraient dû l'écouter lorsqu'elle les a contactés. Peut-être que cela aurait pu être arrêté".

Il est apparu que l'assaillant avait été traumatisé après avoir combattu dans la guerre civile syrienne. L'ami de la famille, qui vit près de Göteborg, en Suède, a révélé qu'il avait quitté sa femme et sa fille de trois ans il y a huit mois, après s'être vu refuser la nationalité suédoise. Par la suite, il a tenté de demander l'asile en Suisse et en France. À chaque fois, sa femme a dit aux services de l'immigration qu'il ne se sentait pas bien. Ses appels et ses courriels ont été ignorés, a déclaré l'ami, ajoutant : "Nous condamnons ce qu'il a fait. Personne ne peut expliquer pourquoi il a fait cela".

Pendant le service national en 2012, lui et son unité ont été attaqués par un groupe djihadiste. Il a été le seul survivant de son équipe", a déclaré l'ami. Peu après, il s'est enfui en Turquie et a séjourné dans un camp de réfugiés avant d'arriver en Suède. L'ami a déclaré que son ex-femme ne savait pas qu'il était impliqué dans l'attentat d'Annecy jusqu'à ce qu'un journaliste français l'appelle.

L'ami a déclaré : "Elle est rentrée chez elle en titubant rapidement et n'a pas dit à ses collègues où elle allait. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle avait vu aux informations et ne pouvait pas se résoudre à voir la vidéo où il s'en prenait à des enfants. Il ne s'était jamais comporté de la sorte dans sa vie. Il aimait sa propre fille plus que lui-même".

