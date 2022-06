Assemblée nationale : Olivier Marleix élu président du groupe LR

Olivier Marleix

Elu président du groupe Les Républicains à l’Assemblée nationale, Olivier Marleix a rassemblé 40 voix, contre 20 pour son concurrent Julien Dive.

Son expérience de parlementaire et sa très bonne connaissance des dossiers ont fait la différence : Olivier Marleix, député LR de la 2e circonscription d'Eure-et-Loir, vient donc d'être élu président du groupe Les Républicains et alliés à l'Assemblée nationale.

Son seul adversaire, était Julien Dive, député de la 2e circonscription de l'Aisne et représentant de la jeune génération LR à l'Assemblée nationale. Une victoire attendue pour Olivier Marleix, ce parlementaire expérimenté siégeant au Palais Bourbon depuis 2012 qui était le favori du scrutin note Le Figaro.

Ex-conseiller de Nicolas Sarkozy, proche de Laurent Wauquiez, Olivier Marleix est réputé pour sa critique de la politique d'Emmanuel Macron, notamment en matière économique et industrielle.

Olivier Marleix, fils de l’ancien ministre Alain Marleix, avait déjà été candidat à la présidence du groupe en 2019. Six candidats étaient alors en lice et il s’était qualifié pour le second tour, lors duquel il avait été battu par Damien Abad souligne Le Monde.