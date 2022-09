Après deux années de Covid, le moral des 18-30 ans est en hausse

Jeunes

Selon une enquête annuelle de l'Injep (Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire) et du Crédoc (Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie)

"En mars 2022, alors que le virus semble moins menaçant, mais que débute la guerre en Ukraine, le moral des 18-30 ans s’améliore. Les jeunes Français se montrent ainsi plus positifs sur leur vie actuelle et leurs perspectives. Au-delà de l’effet du retour à la vie normale, la reprise du marché du travail semble nourrir ce regain d’optimisme. Quelques stigmates de la période subsistent toutefois : des sentiments de solitude épisodiques plus fréquents et, chez les jeunes femmes, une part d’états d’esprit positifs en retrait de 6 points par rapport à la période pré-crise" écrit l'Injep.

"Capacité de résilience ? Volonté d’aller de l’avant ? Effet de la reprise de l’emploi ? Les jeunes Français se caractérisent, début 2022, par une progression notable de leur optimisme par rapport à l’avenir et par une nette amélioration de leur moral."

"Cette constatation du Baromètre DJEPVA sur la jeunesse 2022, réalisé chaque année depuis 2016 par l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP) et le Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (CRÉDOC), est d’autant plus remarquable que les jeunes Français n’ont pas vraiment été épargnés par la crise sanitaire de la Covid-19. Ils ont été en particulier fragilisés sur le plan professionnel (non-renouvellement des contrats courts, arrêt des petits jobs, difficultés d’insertion, affectés sur le plan psychologique avec une montée des syndromes dépressifs (Santé publique France, 2022), et freinés dans leurs apprentissages, notamment par le passage au distanciel."

"La crise sanitaire semblait à peine s’éloigner que survenait le déclenchement de la guerre entre l’Ukraine et la Russie, avec des conséquences concrètes dans le quotidien des ménages, en particulier une forte augmentation des prix".

"Pour autant, l’ensemble des indicateurs d’opinion présents dans le baromètre sont au vert. Les mots et expressions mobilisés par la jeunesse, invitée à décrire librement son état d’esprit, en ce début 2022, relèvent très nettement d’un registre lexical positif (48 % des jeunes), bien plus présent que le registre négatif (33 %). En particulier, les jeunes se déclarent spontanément plus souvent heureux (+ 13 points) et plus déterminés, motivés et persévérants qu’en 2021 (+ 8 points)".