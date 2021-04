Johnson & Johnson

La décision a été annoncée par la Food and Drug Administration (FDA) et les Centers for Disease Control (CDC)

La Food and Drug Administration et les Centers for Disease Control cessent d'utiliser le vaccin Johnson & Johnson sur les sites fédéraux et exhorteront les États à le faire également pendant qu'ils examinent les problèmes de sécurité souligne le New York Times.

Les agences fédérales de la santé ont appelé mardi à une pause immédiate dans l'utilisation du vaccin à dose unique contre le coronavirus de Johnson & Johnson après que six receveurs aux États-Unis aient développé une maladie rare impliquant des caillots sanguins environ deux semaines après la vaccination.

Les six bénéficiaires étaient des femmes âgées de 18 à 48 ans. Une femme est décédée et une deuxième femme du Nebraska a été hospitalisée dans un état critique.

Près de sept millions de personnes aux États-Unis ont reçu des injections de Johnson & Johnson jusqu'à présent. Et la France a reç une première livraison de 200.000 doses de ce vaccin à injection unique, cette semaine. Elle le destine aux personnes de plus de 55 ans, comme le vaccin Astra Zeneca.