Anne Hidalgo va créer un comité pour étudier la « cohabitation » avec les rats

Des rats font les poubelles à Paris. 10 janvier 2023

Au programme : l'achat « de milliers de nouvelles poubelles » et de pièges létaux « quand on ne peut pas faire autrement », mais aussi un accent sur « la prévention » et « la verbalisation » des habitants.

Critiquée à cause de la visibilité des rongeurs dans la capitale, la mairie de Paris va mettre en place un groupe de travail sur la « cohabitation » avec ces animaux, a indiqué jeudi 8 juin son adjointe à la santé. « La question de la cohabitation se pose », a déclaré lors du conseil de Paris Anne Souyris en réponse à une question du maire LR du XVIIe arrondissement Geoffroy Boulard, qui demandait « un plan plus ambitieux de lutte contre la prolifération des rats ». « Nous avons décidé, avec Mme la maire, ces derniers temps, de faire aussi un comité sur la question de (...) cette cohabitation », dans l'objectif « d'être à la fois le plus efficace et de faire en sorte que ça ne soit pas insupportable pour les Parisiens », a déclaré l'élue écologiste.

Les rats ne sont « pas un problème de santé publique », les cas de transmission de la leptospirose par morsure pouvant uniquement concerner les éboueurs, qui peuvent bénéficier d'un vaccin, a affirmé Anne Souyris. Mais « cela ne veut pas dire qu'il faut laisser les rats se promener dans la ville », a-t-elle ajouté, rappelant le plan municipal mis en place depuis 2017.