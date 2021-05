Allemagne : un projet de loi va accorder des privilèges aux personnes vaccinées qui n'auront plus à respecter le couvre-feu

Angela Merkel

Selon un texte adopté mardi par le gouvernement allemand, texte qui doit encore être adopté en fin de semaine par le parlement, les personnes vaccinées auraont plus de libertés que les autres.

Elles pourront se rencontrer en privé sans restrictions et le couvre-feu nocturne récemment instauré à partir de 22h00 ne s'appliquera plus non plus aux personnes ayant reçu deux doses de vaccin a annoncé la ministre de la Justice, Christine Lambrecht.

"Les personnes vaccinées n'auront plus besoin d'un test négatif si elles veulent faire des courses, aller chez le coiffeur ou visiter un jardin botanique, par exemple", a ajouté la ministre.

On note, au passage, que contrairement à de nombreux pays européens, dont la France, l'Allemagne n'a pas encore annoncé de calendrier de réouverture des bars, restaurants, lieux culturels et enceintes sportives,