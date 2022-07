Air France-KLM est redevenue bénéficiaire au 2e trimestre

Air France

Le groupe franco-néerlandais Air France-KLM reste déficitaire sur les six premiers mois de l'année, mais il a dégagé un bénéfice net de 324 millions d'euros entre avril et juin constate Le Figaro.

Le dernier trimestre bénéficiaire remontait à l'été 2019, avant que la pandémie de Covid-19 ne fasse plonger le trafic aérien mondial et ne fasse perdre quelque 11 milliards d'euros à l'entreprise en deux ans. Entre avril et juin, Air France-KLM a transporté 22,8 millions de passagers, soit trois fois plus qu'un an auparavant, et dégagé un chiffre d'affaires multiplié par près de deux et demi, à 6,7 milliards d'euros.

Le manque de personnels dans les aéroports, qui peut conduire à des retards et annulations de vols, touche de nombreuses plateformes en Europe, notamment Londres-Heathrow ou Francfort.

Pour Air France-KLM, l'impact est le plus fort à l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol, où KLM est implanté, selon la direction. «La forte reprise que nous observons cet été met à l'épreuve l'ensemble du secteur aérien», observe Benjamin Smith, directeur général du groupe.