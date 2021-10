Aider les étudiants à tricher est devenu un marché de plusieurs milliards de dollars

université

Le célèbre éditeur de livres d'enseignment Pearson accuse le service en ligne californien Chegg de violer le droit d'auteur en vendant des réponses aux questions contenues dans les manuels de l'éditeur raconte le Financial Times.

Le procès de Pearson met en évidence un fait gênant à propos de Chegg : il aide les étudiants à tricher .

Plutôt que d'étudier leurs cours d'anatomie, les étudiants en médecine ont juste besoin de maîtriser les fonctions Copier Coller sur leurs claviers.

Chegg, qui compte désormais 6,6 millions d'abonnés payant pour la plupart 14,95 $ par mois, vaut désormais plus que Pearson, vénérable maison qui existe depuis 177 ans souligne le Financial Times.

De plus Chegg permet, en plus, aux étudiants de soumettre des questions originales et d'obtenir la réponse d'un expert en 30 minutes.