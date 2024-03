Des agriculteurs bloquant l'autoroute A9, le 25 janvier 2024.

Environ 150 agriculteurs de la Coordination rurale de toute la Nouvelle-Aquitaine se sont rassemblés ce lundi 11 mars vers 6 heures du matin devant l’hôtel de région à Bordeaux. Ils dénoncent la politique agricole mise en place par la région qui va à « l’opposé de la défense des agriculteurs », explique Karine Duc, coprésidente de la CR du Lot-et-Garonne. Ces agriculteurs attendent d’être reçu par le président de la région, Alain Rousset, afin d’échanger lors de la séance plénière du jour.

Depuis ce matin, une vingtaine de CRS assurent la sécurité, alors que des tracteurs stationnent sur la rue François de Sourdis, bloquée à la circulation. Du lisier a aussi été déposé devant le bâtiment.

Vers 8 h 30, des CRS sont arrivés plus nombreux et équipés avant le début de la séance plénière du jour. La situation a dégénéré un peu avant 9 heures : les agriculteurs ont enfoncé les barrières et les CRS ont riposté avec des gaz lacrymogènes, provoquant des affrontements.