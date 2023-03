Afrique : «L'âge de la Françafrique est révolu», déclare Emmanuel Macron au Gabon

«L'âge de la Françafrique est révolu» et la France est désormais un «interlocuteur neutre» sur le continent, a déclaré jeudi Emmanuel Macron au Gabon.

«Cet âge de la Françafrique est bien révolu et j'ai parfois le sentiment que les mentalités n'évoluent pas au même rythme que nous quand je lis, j'entends, je vois qu'on prête encore à la France des intentions qu'elle n'a pas, quelle n'a plus», a-t-il dit devant la communauté française du Gabon, en soulignant par ailleurs que la réorganisation militaire française qu'il avait annoncée lundi dans un discours à Paris n'est «ni un retrait, ni un désengagement».

Ces dernières années, la France s'est efforcée de rompre avec la «Françafrique», ses pratiques opaques et ses réseaux d'influence hérités du colonialisme. Mais sur le continent, on reproche toujours à Emmanuel Macron de poursuivre ses rencontres avec des dirigeants africains jugés autoritaires.

Le président français participe jeudi à Libreville à un sommet baptisé One Forest Summit, co-organisé par la France et le Gabon et destiné à trouver des «solutions concrètes» pour la conservation des forêts, la protection du climat et des espèces dans un contexte de dérèglement climatique. Une réunion qui n'aura «pas pour objectif de faire adopter de nouvelles déclarations politiques», ont souligné par avance les organisateurs.