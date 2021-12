Les talibans ont annoncé ce dimanche 26 décembre que les femmes désirant voyager sur de longues distances devaient être accompagnées par un homme de leur famille proche.

Les talibans ont annoncé de nouvelles mesures et restrictions contre les femmes ce dimanche 26 décembre. Les Afghanes désirant voyager sur une distance de plus de 72 kilomètres (45 miles) devront dorénavant être accompagnées par un homme de leur famille proche, selon la rédaction d'Europe 1. La recommandation, publiée par le ministère de la Promotion de la vertu et de la prévention du vice, incite également les conducteurs à n'accepter des femmes à bord de leur véhicule que si elles portent le « voile islamique ».

Cette directive est prise quelques semaines après la demande du ministère en question auprès des télévisions afghanes de ne plus diffuser de « feuilletons et séries à l'eau de rose dans lesquels des femmes » jouent, et de faire en sorte que les femmes journalistes portent « le voile islamique » à l'écran.

Les femmes désirant voyager sur de longues distances vont donc devoir être accompagnées par un homme de leur famille proche, nouveau signe du durcissement du régime des Talibans malgré leurs promesses initiales.

Depuis leur arrivée au pouvoir en août, les talibans ont imposé diverses restrictions aux femmes et aux filles.

Durant leur premier règne, les talibans avaient rendu obligatoire aux femmes le port de la burqa. Elles ne pouvaient quitter leur domicile qu'accompagnées par un homme et n'avaient pas le droit de travailler et d'étudier.

