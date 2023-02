Affaire Pierre Palmade : le bébé de la passagère de l’autre véhicule était né "viable et vivant" le soir de l’accident

Le bébé de la passagère de l’autre véhicule est né "viable et vivant" le soir de l’accident, selon des révélations de BFMTV.

Plus de deux semaines après l'accident provoqué par Pierre Palmade, de nouvelles informations sur la mort du bébé de la passagère du second véhicule ont été communiquées. Selon BFMTV, les premières analyses confirment que l’enfant est mort en raison de l’accident causé par Pierre Palmade.

De nouvelles informations ont été communiquées par BFMTV sur les circonstances de la mort de l'enfant que portait la passagère à bord du véhicule percuté par Pierre Palmade. Selon le premier examen médical, le fœtus est né "viable et vivant" à 22h18, le soir de l’accident, par une césarienne. Sa mort a été déclarée à 22h51, et l'examen montre que la mort de cet enfant, qui ne présentait "pas de malformations", est intervenue "dans un contexte d’accident de la voir publique".

Le procureur de Melun a ordonné de nouvelles analyses complémentaires dont un examen anatomopathologique et une expertise de synthèse.

La question autour de la viabilité du bébé est centrale pour la suite du dossier.

Pierre Palmade a été mis en examen pour homicide et blessures involontaires.

Si ces éléments se confirment, et avec les deux circonstances aggravantes retenues par la justice, la prise de cocaïne au volant et le manquement à une obligation de sécurité et de prudence, Pierre Palmade encourt jusqu'à 20 ans de prison.