Affaire le Tan : la perpétuité de nouveau requise en appel contre Jean-Marc Reiser

L'avocat général a requis mercredi devant la cour d'assises du Haut-Rhin la peine maximale contre Jean-Marc Reiser, accusé d'avoir assassiné en 2018 la jeune étudiante Sophie Le Tan, dont le corps démembré avait été retrouvé en forêt en 2019.

"Mon intime conviction, étayée par les éléments du dossier, c'est qu'il y a bien eu intention homicide et préméditation", a soutenu le magistrat, Jean-Luc Jaeg, battant en brèche pendant deux heures et demie la thèse de coups ayant entraîné la mort sans intention de la donner, soutenue par la défense, pour démontrer de manière rigoureuse "l'intention criminelle" de l'accusé.

Jean-Marc Reiser, 62 ans, avait été condamné à la perpétuité assortie de 22 ans de sûreté en première instance. "Ce dossier me rappelle le titre d'une fable de Jean de la Fontaine, Le loup et l'agneau", a exposé M. Jaeg au début de sa plaidoirie. "L'agneau, c'est Sophie Le Tan", poursuit-il, décrivant une "fille méritante", "gentille, bienveillante, fidèle", qui avait "tout l'avenir" devant elle.

"Quant au loup, c'est Jean-Marc Reiser. Quand les enquêteurs l'ont identifié, on devine qu'un frisson d'horreur les a traversés", imagine-t-il, avant de détailler le lourd casier judiciaire de l'accusé, "criminel récidiviste ayant une appétence pour les produits stupéfiants", et de rappeler sa précédente condamnation par une cour d'assises, en 2003, pour viols et agressions sexuelles.