Justice

Affaire Damien Abad : Le parquet n'ouvre pas d'enquête en l'état

Le parquet de Paris a fait savoir qu'il '« ne donne pas de suite au courrier émanant de l’Observatoire des violences sexistes et sexuelles dont il a été destinataire les 20 et 23 mai 2022 faute d’élément permettant d’identifier la victime des faits dénoncés et, dès lors, faute de possibilité de procéder à son audition circonstanciée ».