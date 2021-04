Accusé d'agression sexuelle par une élue socialiste, Eric Zemmour dit n'avoir aucun souvenir de cette scène

Eric Zemmour

"J'étais alors jeune militante du PS, et je participais à notre Université d'été annuelle, à La Rochelle" écrit Gaëlle Lenfant sur Facebook. "Zemmour arrive. S'assoit sur la chaise devant moi. Me reconnait, me dit bonjour et me demande ce qu'il a raté. Je lui résume l'intervention. L'atelier se termine, je me lève, il se lève aussi. M'attrape par le cou. Me dit "cette robe te va très bien tu sais ?". Et m'embrasse. De force. Je me suis trouvée tellement sidérée que je n'ai rien pu faire d'autre que le repousser et m'enfuir en courant. Trembler. Pleurer".

Contacté par franceinfo, l'entourage d'Eric Zemmour explique que ce dernier n'a "aucun souvenir de cette scène" et estime que ce n'est "pas une affaire judiciaire mais une affaire politique qui sort au moment où chacun sait qu'il y a des velléités autour de lui", son nom étant avancé pour une candidature à l'élection présidentielle. Toujours selon son entourage, "Eric Zemmour ne tombera pas dans le piège d'une judiciarisation", il n'entend pas porter plainte pour diffamation.