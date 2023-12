Academia Christiana dépose une plainte en diffamation contre Gérald Darmanin

« J’ai déposé plainte ce matin devant la Cour de Justice de la République pour le compte de l’association Academia Christiana pour les propos diffamatoires tenus à son encontre par Gérald Darmanin sur CNews », a écrit ce mardi 12 décembre sur X (anciennement Twitter) l’avocat Frédéric Pichon.

Sur Cnews, Gérald Darmanin avait affirmé que « cet été, ils ont notamment fait l'apologie de l’antisémitisme ». Il leur avait également imputé « un très grand soutien à la collaboration du Maréchal Pétain ».

Les propos du ministre « sont d'autant plus graves qu'ils prétendent venir à l'appui d'une demande de dissolution de l’association », peut-on lire dans la plainte. Cette plainte évoque une « demande qui est exceptionnelle et qui est donc fondée, dans la communication du Ministre de l'Intérieur, sur des faits fallacieux et inventés puisqu'il semble que Monsieur Darmanin ait confondu l'association Academia Christiana avec l'association Civitas, ce qui montre le peu de sérieux de la démarche ».

Dimanche, le ministre de l’Intérieur avait annoncé qu'il présenterait « dans les semaines qui viennent » en Conseil des ministres la dissolution d'Academia Christiana, un mouvement catholique proche de la droite identitaire.