8,7 millions de Français ont regardé la conférence de presse d’Emmanuel Macron, moins que lors de ses vœux

Une grande conférence de presse en prime time à la télévision pour présenter le «nouveau cap» du gouvernement de Gabriel Attal et tenter de relancer un quinquennat à la peine. Mardi soir, Emmanuel Macron avait donné rendez-vous aux Français à 20h15, en plein milieu des JT, avec l’idée de toucher un maximum de nos concitoyens à cette heure de grande écoute. Son intervention a été diffusée dans son intégralité par huit chaînes: TF1, France 2, BFMTV, LCI, CNews et Franceinfo, ainsi que sur TV5Monde et le canal LCP/Public Sénat. Plusieurs radios ont également retransmis cette prise de parole.