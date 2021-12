5e vague + variant Omicron : il n'existe pas de solution miracle selon le Conseil scientifique

Masques

"Sans baisse des taux de transmission par rapport au niveau actuel, les semaines à venir devraient être marquées par une augmentation des admissions hospitalières de patients COVID-19 en lien avec la 5ème vague du variant Delta" indique le Conseil scientifique dans son dernier avis qui concerne la fin de l'année 2021.

Le Conseil évoque "un pic d'admissions à l'hôpital qui pourrait être supérieur à 2 000 par jour (proche du niveau observé lors de la deuxième vague de l'automne 2020)".

Ceci alors que "Une baisse de seulement 10% des taux de transmission en population permettrait de réduire de 40% le pic d'admissions hospitalières et soulagerait un secteur hospitalier éprouvé par vingt mois de crise sanitaire. Par ailleurs, la taille de la vague pourrait être nettement plus conséquente si les doses de rappel n’étaient pas suffisamment acceptées et effectuées d’ici fin janvier 2022."

"Il est essentiel de comprendre que pour limiter les conséquences de cette 5 ème vague et de l’arrivée du variant Omicron dans un contexte de vaccination élevée : Il n’existe pas de solution miracle mais plutôt l’addition de plusieurs mesures ayant pour chacune d’entre elles un impact limité, mais qui devient important lorsqu’elles sont combinées" ajoute le Conseil.