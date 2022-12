-5°C; -10°C … Vers des températures glaciales en fin de semaine

Dimanche sera la journée la plus froide de la semaine avec des températures négatives sur la quasi-totalité du territoire.

Ce mardi matin, plusieurs régions ont connu leurs premières fortes gelées, comme Saint-Étienne ou encore Clermont-Ferrand, avec une température de -6°C. Et la tendance va s’installer sur l’Hexagone, avec des températures bien en dessous des moyennes de saison dès la fin de la semaine.

Mercredi, jeudi et vendredi, le grand froid épargnera la moitié Sud du territoire. Dès jeudi et vendredi, avec le retour d'un temps calme, sec et froid, les brouillards givrants se généralisent dans les plaines et les vallées, à la faveur d'un ciel découvert. On prévoit également un risque de neige jusqu'à très basse altitude.

Samedi, « le temps devrait être variable et froid sur l'ensemble du pays avec quelques giboulées à proximité des reliefs, sous forme de neige à très basse altitude », écrit la Chaîne météo. Des gelées seront généralisées sur l'ensemble du territoire avec -6 à 0°C, un mercure de 3 à 4°C sous les moyennes de saison.

Selon les prévisions, il fera de -2 à -5°C en plaine dimanche matin, sur la plupart des régions. Dans les régions montagneuses des Alpes, du Jura ou du Massif central, les températures pourront être bien plus basses, avec plus de -10°C le matin.

« Des giboulées de neige seraient une nouvelle fois au rendez-vous, avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation au nord-ouest. Les collines normandes et bretonnes pourraient alors se saupoudrer », détaille La Chaîne météo.

En début de semaine prochaine, le mercure sera 5°C sous les normales de saison, avec une moyenne de températures sur la journée de 0,5°C seulement à l'échelle nationale.