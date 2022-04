Avion

Mais AerCap,le plus grand loueur d'avions du monde s'en remettra

Perdre l'accès à plus d'une centaine d'avions retenus en otage par la Russie est un revers pour AerCap, mais le plus grand loueur d'avions du monde peut supporter cette déconvenue selon Bloomberg.

Ce n'est pas particulièrement amusant pour un loueur d'avions de dire à ses actionnaires que plus de 100 avions anciennement loués à des compagnies aériennes russes pourraient lui échapper définitivement, surtout alors que l'industrie aérospatiale se remet à peine d'une pandémie mondiale.

Pourtant, AerCap Holdings NV a expliqué mercredi pourquoi ce revers à 2,5 milliards de dollars ne devrait pas faire perdre le sommeil à ses investisseurs investisseurs.

L'acquisition par AerCap pour 30 milliards de dollars des opérations GECAS de General Electric Co. en novembre en a fait de loin le plus grand loueur d'avions au monde avec quelque 3 200 avions, moteurs et hélicoptères en propriété ou sous gestion. Dans le monde de l'aérospatiale, sinon dans le domaine politique, AerCap est vraiment une grande puissance avec des réserves financières à la hauteur.