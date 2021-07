165 des 600 participants à une soirée-test dans une discothèque des Pays-Bas se sont retrouvées positives au Covid-19 après

Discothèque

La première nuit où la discothèque Aspen Valley d'Enschede, aux Pays-Bas a été autorisée à rouvrir s'est mal terminée samedi dernier. On sait maintenant qu'environ 165 visiteurs sur les 600 personnes qui y ont participé ont infectées par le virus écrit l'agence Belga.

Les fêtards devaient pouvoir présenter un test négatif ou un certificat de vaccination. DEt l'on ne pouvait entrer qu'avec un ticket. On suppose que certains d'entre eux ont échangé des codes QR afin d'entrer sans billet.

Mais on ne sait pas si les 165 personnes infectées ont contracté le virus ce soir-là dans la discothèque. On ne sait pas non plus si des personnes sont également tombées malades à la suite de l'infection précise le Service municipal de santé (GGD).