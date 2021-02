15.000 Français ont des sociétés au Luxembourg

Montages financiers

"Ils sont plus nombreux que les Italiens et les Allemands réunis, et plus nombreux que les Luxembourgeois eux-mêmes : près de 15 000 Français figurent sur la liste des propriétaires de sociétés luxembourgeoises, reconstituée par Le Monde pour l’enquête OpenLux" écrit le quotidien du soir.

Ces avoirs représentent "40 milliards si l’on s’en tient aux résidents français, 100 milliards pour l’ensemble des ressortissants français, ce qui représente l’équivalent de 4 % du PIB français."

Mais attention : "ces montages restent légaux tant qu’ils ne franchissent pas cette ligne rouge : avoir pour finalité principale d’optimiser l’impôt."