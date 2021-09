11 septembre : des documents déclassifiés évoquent une implication de l'Arabie saoudite

Le FBI a publié samedi une première note déclassifiée relative à son enquête sur les attentats du 11 septembre 2001 et en particulier aux allégations de soutien du gouvernement saoudien aux pirates de l'air, suite à un décret du président Joe Biden.

Les proches des victimes avaient demandé à Joe Biden de déclassifier les documents qui, selon eux, montrent que les autorités saoudiennes ont soutenu les attentats. S'il ne le faisait pas, il n'aurait pas été le bienvenu aux cérémonies commémoratives organisées à l'occasion du 20e anniversaire des attentats, avaient-elles prévenu.

Le document de 16 pages publié par le FBI, toujours partiellement classifié, décrit un entretien réalisé en novembre 2015 avec un Saoudien, identifié seulement comme PII, qui demandait la citoyenneté américaine. Il détaillait son travail au consulat saoudien à Los Angeles et partageait des anecdotes sur ses interactions personnelles avec les dirigeants de l'ambassade. Le document résume également les contacts et les rencontres d'Omar al-Bayoumi, un agent saoudien présumé qui était installé en Californie, avec Nawafal-Hazmi et Khalid al-Mihdhar, tous deux arrivés en Californie en 2000 avant les attentats. Il montre également des liens encore plus forts que ceux déjà connus entre ces deux hommes et Fahad al-Thumairy, imam conservateur d'une mosquée de Los Angeles et diplomate accrédité au consulat saoudien à la fin des années 1990.