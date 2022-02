1.000 recrutements pour les restaurants et bars de Disneyland Paris

Disneyland

La haute saison se prépare à Disneyland Paris, qui fêtera cette année ses 30 ans!. Première destination touristique en Europe, le parc d’attractions a organisé les journées des métiers de la restauration ce dimanche et ce lundi au Dôme du Disney Village souligne Le Figaro.

Du commis de cuisine «alchimiste» à la serveuse «des neiges», en passant par le chef de rang «pirate» et le plongeur… «royal», plus de 1000 postes en CDI et CDD, en alternance ou en stage, sont proposés pour ses 59 restaurants et ses 10 bars durant cet événement.

Avec ses 16.000 collaborateurs œuvrant dans plus de 500 métiers différents, Disneyland Paris est le premier employeur privé du département de Seine-et-Marne.