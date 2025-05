CINÉMA DE GUERRE

Warfare, la série qui est à la représentation de la « guerre contre la terreur » ce que Frères d’armes a été à celle de la deuxième guerre mondiale

Plongée brutale et sensorielle dans la guerre d’Irak, Warfare retrace une opération des Navy Seals à travers les souvenirs d’un vétéran. Un film intense qui bouscule les codes du genre tout en posant une question troublante : que reste-t-il, quand la guerre n’a plus de cause à défendre ?