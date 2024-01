Quelle est la vision de Xi Jinping sur le conflit en Ukraine ?

Pour le Chinois moyen, la guerre entre la Russie et l’Ukraine est quelque chose de plutôt obscur et lointain. Le débat de la classe politique chinoise sur une invasion russe à grande échelle de l’Ukraine est caché aux observateurs extérieurs et se déroule derrière les portes closes de Zhongnanhai, le siège du gouvernement chinois au centre de Pékin, à l’ouest de la Cité interdite. L’une des rares ressources permettant d’analyser la stratégie chinoise réside dans les déclarations publiques du dirigeant du pays. Nous avons regardé ce que Xi Jinping avait à dire sur l’Ukraine en 2023, à qui il a parlé de ce sujet et ce qu’il souhaitait transmettre à ses interlocuteurs. Ses déclarations étaient-elles de simples clichés diplomatiques, ou les cérémonies chinoises masquaient-elles souvent les problèmes et les préoccupations de la Chine ?

Qu’a dit Xi Jinping sur la « crise ukrainienne » et à qui ?

Tournons-nous vers la base de données des principaux discours de Xi Jinping, qui enregistre tout ce que le président a dit ces dernières années, avec des liens vers des publications dans la presse officielle. Certains discours de Xi sont dupliqués car ils ont été publiés à des dates différentes dans le journal Rénmín Rìbào (Quotidien du Peuple) et dans l’agence de presse Xinhua. Tout au long de l’année 2023, Xi Jinping a utilisé l’expression « crise ukrainienne » /乌克兰危机 une dizaine de fois. Dans la plupart des cas, la référence n’était qu’une formalité protocolaire, non suivie de décisions politiques, de nominations administratives ou d’accords de politique étrangère. L’élégance de la langue chinoise et du jargon du corps diplomatique est qu’on peut remplacer le mot « ukrainien » par le nom de n’importe quel autre État et rien ne changera dans le texte. Chaque fois que Xi Jinping parle de la « crise ukrainienne », il parle en réalité de la Chine et de son avenir.

Pendant une grande partie de l’année 2023, Xi Jinping n’a rien dit sur la « crise ukrainienne ». Ses discours de janvier, février, mai, juillet, septembre et octobre ne font aucune mention de la « crise ». Le pic des références se situe naturellement en mars 2023 : les 1er et 2 mars, Xi Jinping s’est entretenu avec le président biélorusse Loukachenko et les 20 et 22 mars, il a effectué une visite d’État en Russie du 20 au 22 mars.

Lors de son entretien avec Loukachenka, Xi a déclaré que «(…) la position de la Chine sur la crise ukrainienne est cohérente et claire, la Chine a publié un document avec sa propre «Position sur le règlement politique de la crise ukrainienne». L'essence de la position de la Chine est mener des négociations pacifiques.»

Le 20 mars, les sites Internet Rossiyskaya Gazeta et RIA « Novosti » ont publié un article de Xi Jinping intitulé « Persévérer vers de nouvelles perspectives pour l'amitié sino-russe », dans lequel il affirme que « la Chine a toujours adopté une position objective et impartiale fondée sur la nature des événements et a déployé des efforts actifs pour promouvoir la réconciliation et les pourparlers de paix. […] Cela inclut la nécessité de respecter les buts et principes de la Charte des Nations Unies, de respecter les préoccupations raisonnables de sécurité de tous les États, de soutenir tous les efforts visant à résoudre pacifiquement la crise ukrainienne et d'assurer la stabilité de la production mondiale et des chaînes d'approvisionnement. […] Les problèmes complexes n’ont pas de solutions simples. Nous pensons que si tous sont guidés par le concept de sécurité commune, globale, coopérative et durable et poursuivent le dialogue et les consultations de manière équilibrée, prudente et pragmatique, une issue raisonnable à la crise ukrainienne et un moyen de parvenir à une paix durable et universelle la sécurité dans le monde sera trouvée.» Plus tard, les thèses de Xi ont été intégrées, avec des ajustements mineurs, dans la « Déclaration conjointe de la Fédération de Russie et de la République populaire de Chine sur l’approfondissement du partenariat global et de la coopération stratégique ».

Toutes les références ultérieures à la « crise ukrainienne » dans les discours de Xi sont restées pratiquement inchangées. L’expression « la position de la Chine est cohérente et claire » est devenue une expression stable que l’on retrouve dans presque tous les discours. Le ministère chinois des Affaires étrangères a préparé une série de clichés que Xi Jinping a répété à maintes reprises à ses interlocuteurs de haut niveau.

· Le 1er avril, à l'issue d'une rencontre avec le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, un article a été publié dans lequel Xi Jinping « souligne que la position de la Chine sur cette question est cohérente et claire et qu'elle vise à promouvoir des pourparlers de paix et une solution politique ».

· Le 6 avril, à l'issue de son entretien avec le président français Emmanuel Macron, Xi Jinping a souligné que « la position de la Chine sur la question ukrainienne est cohérente, claire et sans ambiguïté. Son essence est de promouvoir des pourparlers de paix et une solution politique. Dans le même temps, il n’existe pas de solution universelle à la crise. Chaque partie doit commencer par elle-même et, après avoir instauré une confiance mutuelle, créer les conditions d'un cessez-le-feu et de pourparlers de paix.» Le 7 avril, lors d'un dîner informel avec Macron à Guangzhou, Xi Jinping ajoutait : « Les causes de la crise ukrainienne sont complexes, sa prolongation est préjudiciable à toutes les parties, un cessez-le-feu rapide est dans l'intérêt de toutes les parties concernées et du monde entier. , une solution politique est la seule bonne issue.

· Le 14 avril, le dirigeant chinois s'est entretenu avec le président brésilien et a déclaré ce qui suit : « Les deux parties ont convenu que le dialogue et les négociations sont la seule voie possible pour résoudre la crise ukrainienne. » Le 6 juin, Xi Jinping a également eu un entretien téléphonique avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa sur les relations bilatérales et la crise ukrainienne.

· Le 23 août, lors du XVe sommet des BRICS à Johannesburg, Xi Jinping a déclaré que « la situation de crise actuelle en Ukraine est le résultat des facteurs les plus complexes. Dans les circonstances actuelles, la tâche principale pour résoudre la situation est de désamorcer les tensions, de cesser le feu, d’entamer des négociations et une réconciliation, et il est inacceptable d’alimenter le feu et d’aggraver la situation.» Cela a été suivi d’une déclaration commune publiée le 25 août, à l’issue du dialogue des dirigeants sino-africains, dans laquelle la Chine a salué les mesures constructives proposées par les dirigeants africains pour résoudre la crise ukrainienne.

· Le 3 novembre, Xi Jinping a eu un appel vidéo avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Xi Jinping a souligné que « pour résoudre […] la crise ukrainienne, il est nécessaire de réfléchir plus sérieusement aux questions de sécurité, d'adhérer au concept de sécurité commune, globale, coopérative et durable et de promouvoir la construction d'un système de sécurité équilibré et efficace ». et une architecture de sécurité durable.»

Quelles sont les principales conclusions à tirer des discours de Xi ?

La Chine n’est pas engagée ou aux racines du conflit. La Chine s’abstient de condamner l’invasion militaire à grande échelle de l’Ukraine par la Russie, mais elle fournit en même temps une aide humanitaire à l’Ukraine. Toute nouvelle identité pour la Chine – alliée de la Russie, alliée de l’Ukraine – signifierait accepter une nouvelle série d’engagements, rejoindre les instruments de pression économiques et politiques sur la Russie ou garantir une assistance militaro-technique et financière à l’Ukraine. Aucune des deux parties au conflit n’a réussi à faire changer la position de la Chine tout au long de l’année 2023.

La Chine pense à l'économie

La Chine rejette les sanctions et les pressions économiques. Comme Xi Jinping l’a soutenu à plusieurs reprises, « les États individuels devraient cesser de politiser l’économie mondiale et essayer d’en faire un outil ». Une fois de plus, la Chine parle moins de la Russie que d’elle-même. Le gouvernement américain a imposé et continue d'imposer des sanctions aux institutions et aux membres du gouvernement chinois et du Parti communiste chinois, aux affiliés de l'Armée populaire de libération, aux entreprises et aux individus, ainsi qu'aux ressortissants chinois que le gouvernement américain considère comme complices de violations des droits de l'homme dans le pays. Région autonome ouïgoure du Xinjiang, Hong Kong et Tibet. Selon le ministère américain du Commerce, 721 entreprises, organisations et individus chinois en Chine figurent actuellement sur la « liste d'entités », ce qui restreint leur capacité à acheter des marchandises aux États-Unis. Les décisions récentes en matière de sanctions incluent des contrôles sur la fabrication d'ordinateurs de pointe et de semi-conducteurs en Chine, ainsi que des sanctions contre les producteurs de précurseurs chimiques et des sanctions pour la fourniture d'équipements de production de fentanyl aux cartels de la drogue au Mexique.

La logique de la Chine est de séparer le politique de l’économique. Premièrement, si les règles commerciales existantes permettent à la Chine d’acheter des semi-conducteurs et de concurrencer équitablement les autres acheteurs mondiaux, quelle raison y a-t-il de refuser à la Chine le droit de vendre ces semi-conducteurs ? La Chine n’a pas violé les règles commerciales, il n’est pas question de prix pour la Chine, alors suggérons-nous qu’une telle transaction puisse être interrompue par une décision politique du gouvernement américain parce qu’elle ne plaît pas aux États-Unis et ne répond pas à leurs objectifs politiques ?

Deuxièmement, les sanctions ne sont pas efficaces. Comme le montre la pratique, les sanctions ont donné des résultats immédiats : la pression économique extérieure n’a pas modifié l’orientation de la politique intérieure et étrangère de la Russie. La même chose s'applique à la Chine. Le politique doit être résolu par des moyens politiques, l’économique – par des moyens économiques.

La Chine pense à la diplomatie

Si la « crise ukrainienne » ne se termine pas par une explosion nucléaire, sa dernière étape sera forcément celle des pourparlers de paix. Les parties parviendront à certains accords, des pays et organisations tiers se porteront garants de la mise en œuvre de ces accords, et la Chine rappellera au monde que le 24 février 2022, elle a présenté un plan en 12 points pour résoudre le conflit et a appelé les parties de cesser les hostilités. C'est à ce moment-là que les autorités chinoises ont souligné qu'elles étaient prêtes à « jouer un rôle constructif » dans les pourparlers de paix, qui devraient reprendre comme la « seule voie viable » pour résoudre la crise ukrainienne.

Dans le meilleur des cas, la Chine pourrait devenir un lieu de pourparlers de paix et prendre une part active à la reconstruction des infrastructures ukrainiennes d’après-guerre. Mais même si un règlement pacifique était trouvé sans la Chine, sa position diplomatique n’en souffrirait pas le moins du monde : Xi Jinping a dit il y a longtemps que l’affaire se terminerait dans la paix, mais le monde n’a pas écouté. La Chine ne s’est pas immiscée dans les relations interétatiques entre deux États souverains. La Chine n’a fourni d’armes à aucune des parties au conflit. La Chine a fourni une aide humanitaire à l'Ukraine. La Chine entretient et entretient un dialogue politique avec la Russie et l’Ukraine. La Chine a respecté les sanctions économiques contre la Russie. La Chine a participé à une réunion internationale à Djeddah à la suggestion du président ukrainien Volodymyr Zelensky sur la fin pacifique de la guerre russo-ukrainienne.

Que voulez-vous de plus de la Chine ? La Chine vous demande à tous de venir à la table des négociations depuis le début, et la guerre n’a jamais été un outil qu’elle a soutenu.

La Chine réfléchit aux méthodes de guerre

Comme l'a noté Xi Jinping, « la Chine est prête à se joindre à la France pour appeler la communauté internationale […] à mettre correctement en œuvre l'engagement de ne pas utiliser d'armes nucléaires ni de déclencher une guerre nucléaire, à s'opposer à l'utilisation d'armes biologiques en toutes circonstances et à s'opposer aux attaques armées contre les centrales nucléaires ou d'autres installations nucléaires civiles.»

Les armes nucléaires constituent l’une des garanties les plus importantes contre une invasion extérieure du territoire d’un État qui les possède. Ce ne sont pas les armes nucléaires en soi qui protègent, mais la menace de leur utilisation. Il convient de noter qu'après les déclarations publiques de Xi Jinping sur l'inadmissibilité de l'usage des armes nucléaires, même le vice-président du Conseil de sécurité russe, Dmitri Medvedev, personnage pour le moins acrimonieux, est devenu beaucoup plus prudent quant à l'utilisation de l'arme nucléaire. idées d'une frappe nucléaire préventive dans tout ce qu'il publie sur sa chaîne Telegram.

La Chine réfléchit à sa sécurité future

La Chine a été exposée à la crise du système de sécurité international et de ses institutions. La nécessité de respecter les objectifs et les principes de la Charte des Nations Unies est régulièrement soulignée, mais après deux ans de guerre à part entière, il est clair que l'ONU n'a pas réussi à prévenir la crise, à l'arrêter et à devenir une plate-forme pour pourparlers de paix. Comme d’ailleurs toute autre organisation internationale.

Dans le même temps, la Chine n’appelle pas à une réforme des institutions mondiales existantes. La Chine est « prête à se joindre à la France pour appeler la communauté internationale […] à construire une architecture de sécurité équilibrée, efficace et durable en Europe ». Mais lancer un appel est une chose, participer à l’élaboration de l’architecture de sécurité en Europe en est une autre. Le système actuel de sécurité internationale a été construit par les pays occidentaux, les garants du système étaient les pays occidentaux, le conflit se déroule au centre de l’Europe, les pays européens sont impliqués, etc. Entre les lignes, on peut lire la grande question rhétorique de la Chine : "Et que veux-tu?" Une autre façon de paraphraser la réponse de la diplomatie chinoise, encore plus succinctement, nous renvoie à la ligne classique de la bureaucratie russe du début des années 2000 : « Adressez vos préoccupations à l’agence qui a délivré les documents en question. »

À quoi devrait ressembler le système de sécurité à l’avenir ? La République populaire de Chine estime qu’il est possible de ne pas démanteler ce qui fonctionne actuellement, mais que la question de la sécurité devrait être discutée par un plus grand nombre d’États. Dans la conversation de Xi avec Scholz, nous voyons un appel insistant au dialogue, car « une situation dans laquelle l'espace de sécurité des autres pays est réduit en soutenant une partie tout en ignorant les demandes légitimes de l'autre entraînera un déséquilibre régional, la croissance et escalade des conflits.» Cela n’est pas tant vrai pour la Russie ou la Palestine d’aujourd’hui que pour la Chine de demain. La Chine connaît bien plus de conflits potentiels à l’avenir que n’importe quel autre pays européen.

Xi Jinping n’est sûrement pas tout à fait honnête lorsqu’il appelle le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez à « abandonner la mentalité de guerre froide et à résister à la confrontation entre blocs ». L’appel à s’éloigner de la confrontation entre blocs peut être interprété comme suit : il est beaucoup plus facile pour la Chine de négocier avec chaque État séparément en raison de sa propre puissance économique, de sa démographie, de son vaste réseau d’institutions politiques et de sa diaspora chinoise. Un monde multipolaire est un monde dans lequel la Chine n’a pas de rivaux. «Ne vous unissez pas» pourrait être la devise de la diplomatie chinoise. La Chine est sans aucun doute déconcertée par la création d’AUKUS, une alliance de sécurité trilatérale entre l’Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis, ou QUAD, un dialogue de sécurité quadrilatéral entre l’Australie, l’Inde, les États-Unis et le Japon. La Chine a relativement bien réussi à affronter individuellement chaque membre de ces alliances, mais lorsqu’un groupe d’États parvient à établir des canaux d’interaction efficaces et que leurs modèles politiques, idéologiques et économiques coïncident largement, la Chine se retrouve face à un adversaire de même stature. En raison des particularités de son régime politique et de son modèle économique, ainsi que d’une idéologie assez spécifique, la Chine est incapable de créer une institution internationale efficace. BRICS, SCO, Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), initiative chinoise « la Ceinture et la Route » (connue en Chine sous le nom de « Une ceinture, une route ») : ces projets ne peuvent pas devenir une alternative aux institutions de l’ordre mondial. Les raisons en sont simples : le manque de règles et d'institutions pour faire respecter la mise en œuvre de certains accords (qu'est-ce qu'une organisation offre d'autre qu'une plateforme de dialogue ?), des régimes politiques instables (l'adhésion d'un pays dépend de la volonté momentanée du pouvoir actuel) leader) et la taille incomparable des participants. Toute organisation à laquelle la Chine participe est essentiellement « la Chine et d’autres pays ».

Conclusions

Tout au long de l’année 2023, la Chine a réussi à maintenir un équilibre étonnant entre tous les États impliqués d’une manière ou d’une autre dans la « crise ukrainienne ».

La Chine a continué à commercer avec la Russie et l’Ukraine. Le chiffre d'affaires commercial entre la Russie et la Chine a atteint 196,5 milliards de dollars au cours des dix premiers mois de 2023, se rapprochant de l'objectif de 200 milliards de dollars par an, a déclaré l'ambassadeur de Russie en Chine Igor Morgulov. Ainsi, le volume des échanges a déjà dépassé les chiffres records de 2022.

En 2019-2021, la Chine était le principal partenaire commercial de l’Ukraine. Selon le Service national des douanes de l’Ukraine, au cours des sept premiers mois de 2023, le chiffre d’affaires commercial de l’Ukraine s’est élevé à 57,5 milliards de dollars. Les pays qui ont exporté le plus de marchandises vers l'Ukraine étaient la Chine (5,6 milliards de dollars) et la Pologne (3,8 milliards de dollars). Les pays vers lesquels l'Ukraine exportait la plupart de ses marchandises étaient la Pologne (3 milliards de dollars), la Roumanie (2,2 milliards de dollars) et la Chine (1,7 milliard de dollars).

Les relations de la Chine avec l’UE et les États-Unis évoluent sur une voie différente, dans laquelle la question de la « crise ukrainienne » est largement ignorée. Le principal résultat de 2023 est que personne ne pourra faire à la Chine une offre qu’elle ne pourra refuser. L’Ukraine est un acteur important dans la politique de sécurité alimentaire de la Chine, mais elle n’a pas les moyens de détourner la Chine de la Russie. La Russie est un important fournisseur de minéraux, de pétrole, de gaz et de bois, un marché vaste et attrayant pour les producteurs de produits chinois, et les dirigeants russes auraient adoré commencer à construire un autre gazoduc Power of Siberia 2. Mais la Chine peut aussi acheter des ressources en dehors de la Russie. Il existe suffisamment d’États sanctionnés possédant des ressources pétrolières et gazières dans le monde pour obtenir un prix que la Chine juge avantageux.

L’Europe et les États-Unis suggèrent que la Chine devrait être un acteur responsable dans les relations internationales et prendre une part active à la résolution de la crise, principalement en exerçant une pression économique et politique sur les dirigeants russes. La juste question de la Chine : « Qu’êtes-vous prêt à donner en échange ? » reste sans réponse en 2023.

Lors d'une conférence de presse à l'issue de sa visite à Pékin en avril 2023, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé le principe de base des relations avec la Chine : non pas un découplage radical, mais une réduction des risques. La rencontre entre Joe Biden et Xi Jinping à Woodside le 15 novembre 2023 a débouché sur des accords sur la lutte contre le trafic de drogue, la reprise des contacts de haut niveau entre les armées des deux pays et la promesse de consultations sur l'utilisation et l'amélioration de l'IA (intelligence artificielle). ).

La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine se poursuit sans relâche, le marché européen est moins disposé à coopérer avec la Chine et les dirigeants américains et européens ont critiqué la Chine sur plusieurs fronts. En 2023, la Russie et l’Ukraine, les États-Unis et l’UE n’ont pas réussi à présenter une offre susceptible de modifier fondamentalement les préférences de la Chine. La position de la Chine sur la guerre entre la Russie et l’Ukraine reste neutre, mettant l’accent sur les solutions économiques et diplomatiques, appelant à la paix et critiquant la politisation de l’économie et les sanctions.

Cet article a été publié initialement sur le site Riddle Russia : cliquez ICI