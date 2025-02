Environnement

Vrais-faux écologistes : le syndicat Sne-FSU Biodiversité réussit l’exploit de nous faire oublier les travers de l’OFB

La réponse du syndicat Sne-FSU Biodiversité aux critiques exprimées à l'encontre de l'OFB a été plus que maladroite et témoigne d'un parti pris. Et on découvre qu'il entend intervenir dans la définition des politiques en matière d'environnement et de projets sociaux. Ce n'est pas le seul cas. Que font les pouvoirs publics ?