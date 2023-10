"Voyage de la terre aux confins de l'univers" de François Hammer

Les progrès dans les technologies d'observation de l'espace proche et lointain sont considérables depuis un demi-siècle. Plus encore depuis que des télescopes sont mis en orbite - loin de la luminosité parasite de la Terre - comme Hubble ou le James Webb télescope, en orbite opérationnelle depuis juillet 2022. Images visibles, infrarouge, x, calées sur l'hydrogène neutre ou les rayons gamma, pour voir les corps célestes autant que les masses de gaz et les "courants" dans les galaxies, les supercalculateurs offrent aux chercheurs de nouveaux moyens d'observation, d'étude et de compréhension de nos univers proches (la Voie Lactée), lointains et profonds.

C'est en partant de la Terre pour remonter au plus loin des temps observables grâce à l'étude de la lumière émise quelques centaines de milliers d'années après la création de l'univers, que François Hammer nous fait partager les connaissances actuelles des espaces dans lesquels nous vivons. Les observations du système solaire, le pourquoi et la singularité de la vie sur Terre, la recherche des étoiles pouvant abriter des exoplanètes, un voyage à travers notre galaxie et l'histoire de sa formation, une plongée dans les univers plus lointains, les enseignements, débats et controverses sur l'interprétation des données récentes de ces observations "aux confins de l'univers" comme aux confins des temps primordiaux, composent plus qu'un voyage, une aventure exceptionnelle par la qualité des recherches internationales entreprises et la vulgarisation qui en est proposée.