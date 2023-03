Vous préférez Macrogneux ou Tromacron…

Emmanuel Macron et Brigitte Macron à l'Elysée lors d'une visite officielle d'un dirigeant étranger.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Les écologistes allemands et d’autres sont une secte. Cette secte fonctionne comme une secte. Dirigiste, impérieuse et dominatrice. Les écologistes disent quand, comment et avec qui il faut faire l’amour. Ils pratiquent le tri sélectif entre ceux qui aiment la planète et ceux qui ne l’aiment pas.

La dernière idée des écologistes dépasse tout ce qu’on a connu jusqu’à maintenant. Leur dernière invention consiste à fusionner les noms. Ils exigent qu’on les mélange pour en faire une bouillie infecte. Très fusionnel tout ça ! Ils acceptent d’ignorer que depuis belle lurette la jeune mariée peut associer son nom à celui de son heureux époux. Leurs enfants porteront les deux noms. Ainsi, comme on vient de le voir, les noms seront déformés, trafiqués, abîmés. Comme on vous l’a dit, il suffit de voir le résultat que ça donnerait avec Emmanuel Macron et Brigitte Trogneux.

D’autres possibilités s'offrent à nous. César et Cléopâtre ? Oh que non. Cépâtre ou Cléosar ! Monsieur ou madame ? Non ! Mondame ou Masieur ! Et si par hasard, un monsieur Du épouse une madame Balai, ça donnera Dubalai. C’est ce que nous souhaitons aux écologistes.

