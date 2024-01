« Vous êtes Big Brother ! » : malgré les protestations, le Parlement européen vote une résolution restreignant la liberté d’expression

Suscitant d’intenses critiques de la part des conservateurs, la majorité de gauche du Parlement européen a adopté une résolution appelant à l’extension de la liste des crimes de l’UE pour inclure les discours de haine et les crimes de haine.

Suscitant d’intenses critiques de la part des conservateurs, la majorité de gauche du Parlement européen a adopté une résolution appelant à l’extension de la liste des crimes de l’UE pour inclure les discours de haine et les crimes de haine, qui permettrait à la Commission européenne d’introduire des peines minimales contraignantes pour tous les États membres.

Le vote, qui a eu lieu le jeudi 18 janvier, a été adopté avec 397 voix pour et 121 voix contre, avec seulement 26 abstentions, cette dernière venant principalement d’une poignée de dissidents de gauche qui craignaient que la loi puisse être utilisée pour faire taire les voix anti-israéliennes. Comme toujours, seuls les deux blocs conservateurs, ECR et ID, ont voté contre, tandis que tous les partis de gauche et le PPE de centre droit ont soutenu le rapport.

Le document fixe deux objectifs principaux : inclure le discours de haine parmi les crimes de l’UE spécifiés dans l’article 83(1) TFUE qui énumère les « crimes particulièrement graves ayant des dimensions transfrontalières », tels que le terrorisme, le trafic d’êtres humains, le trafic de drogue et d’armes, le blanchiment d’argent et le crime organisé, et sont assujettis à des règles minimales à l’échelle de l’UE concernant les définitions et les sanctions.

Selon l’explication officielle, le discours de haine mérite la même étiquette parce qu’il est si grave qu’il affecte non seulement un individu ou une communauté « mais aussi la société dans son ensemble, en sapant les fondements de l’UE », alors que les médias sociaux lui donnent instantanément un « dimension transfrontalière » également.

Le deuxième objectif souligné dans la résolution est d’étendre la définition du discours haineux et des crimes haineux à plusieurs catégories supplémentaires de victimes. Actuellement, les lois de l’UE les définissent comme de la haine uniquement envers une race, une couleur de peau, une religion, une nationalité ou une ethnie spécifique, ce qui, selon les législateurs de gauche, est loin d’être suffisant dans le monde d’aujourd’hui.

Par conséquent, le document demande d’étendre la définition à « sexe, orientation sexuelle, genre, identité de genre, expression de genre, caractéristiques sexuelles, âge, handicap et toute autre caractéristique fondamentale ». En l’absence d’une définition objective, il est facile d’imaginer que la dernière fonctionne comme un chèque en blanc pour couvrir tout ce qui pourrait être offensé par quelqu’un.

En outre, comme l’a souligné le rapporteur espagnol du dossier, le libéral Maite Pagazaurtundúa (Renew), l’un des principaux objectifs est de réglementer le discours de haine dans la sphère en ligne, ce à quoi la nouvelle loi européenne sur les services numériques (DSA) fournit déjà le cadre idéal.

« Le droit de l’UE progresse plus lentement que les nouvelles dimensions de la haine en ces temps numériques », a déclaré Pagazaurtundúa, soulignant que « les médias sociaux ont normalisé les récits extrêmement hostiles », qui sont autrement « alimentés par des mouvements extrémistes et populistes ».

« Big Brother » à Bruxelles

Inutile de dire que les députés conservateurs présents dans la salle n’ont pas été amusés par cette mascarade lors du débat parlementaire de mercredi.

« Vous ne voulez pas d’un débat politique, vous voulez une inquisition ! » L’eurodéputée Patricia Chagnon du Rassemblement national français s’en est pris à ses collègues.

Si je disais, par exemple, que je ne veux pas que les mineurs reçoivent un traitement hormonal ou un autre traitement médical, ce n’est pas un discours de haine contre les personnes transgenres, c’est une déclaration d’amour pour les enfants. Si je lutte contre la migration excessive vers mon pays, notre continent… Je ne suis pas ému par la haine, mais par l’amour pour mon pays et pour notre continent.

D’autres ont été encore plus francs et vont droit au but. « Vous êtes le Grand Frère », a déclaré l’eurodéputée italienne Silvia Sardone (Lega). « Vous établissez des crimes de pensée pour limiter la liberté d’expression et d’expression… et pour attaquer quiconque est contre votre idéologie. »

« L’ensemble du projet doit être considéré comme politiquement motivé », a souligné le député européen Harald Vilimsky (FPÖ) avant la plénière de cette semaine, ajoutant que la garantie supposée de la liberté d’expression ne peut plus être prise au sérieux dans l’UE. « Ces déclarations sont Orwellian Newspeak à Bruxelles et font désormais partie du répertoire standard. »

