Votre voiture pourrait disparaître en 30 secondes : les constructeurs automobiles dépassés par les voleurs ?

Les vols de voitures sont en augmentation.

Atlantico : Après un léger déclin en avril, le risque de vol de voiture n’a cessé d’augmenter ces derniers mois. Au total, les vols ont bondi de 50% cet été, avec même un pic de +100% en août. Comment expliquer cette tendance ?

Jean-Pierre Corniou : Le vol de voiture est une activité lucrative et organisée en réseau depuis des décennies. 133 800 vols de voitures ont été recensés en 2022 contre 122 700 en 2021. Il y a eu également 246 000 vols à la roulotte par effraction sans que le véhicula ait été volé. Pour 2023, la tendance semble effectivement être à l’intensification de ces vols, notamment au cours de l’été. Les vols de voitures ont littéralement explosé avec une hausse de 50 % des faits. 80 % des vols se font en piratant les clés grâce à des systèmes électroniques. Cette hausse traduit un retour à la normale de l’activité des voleurs après la COVID.

Mais la recrudescence des vols est aussi le résultat du raffinement des techniques des voleurs, qui se sont adaptés à l’électronique et ne vont plus bricoler les fils du démarreur comme le cinéma nous l’a appris.

Le scénario est simple. Un voleur active un récepteur devant la maison du propriétaire de la voiture qui va capter le signal émis par la clef. Le complice reçoit le signal et e véhicule s’ouvre et démarre immédiatement. Le vol se fait donc sans effraction. Ces méthodes électroniques sont désormais utilisées dans 80 % des vols.

Quels sont les véhicules les plus volés en France ? Les voleurs privilégient-ils un environnement particulier ?

Selon les données collectées par Coyotte, l'Île-de-France arrive, sans surprise compte tenu de la densité, en tête des régions les plus sinistrées de France avec un taux de 5,9 véhicules volés pour 1 000, devant Provence-Alpes-Côte d'Azur (4,2) et Auvergne-Rhône-Alpes (2,9), suivis des Hauts-de-France et des Pays-de-la Loire Les Bouches-du-Rhône est le département le plus affecté par les vols de voiture en 2022. Il y a une forte disparité entre les zones urbaines denses et les zones rurales. Le risque de se faire voler son véhicule est 5 fois plus élevé dans les Bouches-du-Rhône que dans les Hautes-Alpes.

Nombre de vols en 2022 pour 10 000 voitures assurées.

1er Toyota Rav4 : 240

2e Lexus NX : 83

3e Audi A3 : 47

4e Lexus UX : 45

5e Renault Megane 4 : 38

6e Alfa Romeo Giulietta : 37

7e Land Rover Range Rover 4 : 34

8e Land Rover Range Rover Sport 2 : 31

9e Toyota C-HR : 29

9e ex ae Peugeot 3008 “2” : 29

Les SUV représentent 69% des vols. Ce sont les voitures les plus chères et les plus intéressantes à la revente.

Il faut aussi noter que les voleurs s’attaquent aussi au vol de pièces détachées qui contiennent des métaux rares comme les pots catalytiques et les jantes. La revente de ces pièces difficilement traçables est un commerce organisé à l’échelle internationale.

Les véhicules électriques, réputés plus fiables, le sont-ils vraiment ?

Les véhicules électriques sont encore peu nombreux dans le parc roulant français, environ 600 000, soit 1,5% du parc. Ils ne concernent à l’heure actuelle qu’une clientèle réduite, certes en croissance rapide, et le marché de seconde main en très limité ; les filières d‘exportation sont marginales. Aussi ces caractéristiques sont dissuasives pour les voleurs qui cherchent la facilité et un écoulement très rapide de leur larcin. Leur traçabilité est garantie par le suivi que les constructeurs font des batteries. Pour le vol organisé, cela constitue une barrière nouvelle. La voiture la moins volée aux Etats-Unis est la Tesla S qui dispose d’un système de tracking par GPS. 100% des voitures Tesla volées ont été retrouvées contre un taux moyen aux Etats-Unis de 58%. Néanmoins, on commence à observer en France des vols de Renault Zoé.

La sécurité des systèmes sans clef désormais largement utilisés dans l’automobile est sérieusement mise en cause. En effet, une grande partie des vols serait commise grâce au détournement des codes d’entrée et de démarrage.

En France, 133 800 vols de voitures ont été recensés en 2022 contre 122 700 en 2021, ce qui représente 366 véhicules volés par jour, bien loin des 285 enregistrés en 2017. Pour 2023, la tendance semble être à l'intensification de ces vols.

Un vol de voiture ne dure pas plus d’une minute. Le processus est simple quand ils sont dotés des équipements électroniques appropriés, faciles à se procurer. Un des voleurs détient un récepteur qu’il positionne près de la maison du propriétaire de la voiture. Son complice, devant la portière, reçoit le signal. Le véhicule s’ouvre et démarre immédiatement. Les délinquants viennent de voler la voiture sans la moindre effraction. Ces méthodes électroniques sont désormais utilisées dans 80 % des vols.

Les véhicules les plus ciblés sont les SUV, qui représentent 65 % des vols. Richement équipés en systèmes électroniques, ils sont certes plus faciles à pirater avec des moyens électroniques ou plus simplement grâce au car jacking mais, surtout, ils constituent une cible intéressante pour les circuits de revente, le plus souvent en Europe de l’Est ou Afrique du Nord. Ces véhicules sont aussi prisés par le grand banditisme et els délinquants.

Les systèmes de verrouillage à distance, critiqués pour leur vulnérabilité, ont été inventés par la société française Neiman en 1978, et portent le nom de leur inventeur « Plip » Lipschultz. Puis rachetés par Valeo, ces dispositifs adoptés notamment par Renault sur la Fuego dès 1982 se sont développés d’abord sur le haut de gamme puis généralisés, sous la forme d’une carte mince il y plus de quinze ans sur Renault Laguna et Vel Satis, comme sur la gamme Mercedes. Il s’agit d’un émetteur radio qui envoie au système de bord un signal crypté. Ce sont des systèmes actifs. Les évolutions de ce système ont conduit à supprimer la nécessité d’appuyer sur un bouton. Connus sous le nom de PKES – Passive Key Entry System – le système permet à la voiture, qui émet en continu un signal, de reconnaitre le possesseur de la carte lorsqu’il se rapproche du véhicule par l’intensité du signal radio. Ces systèmes d’ouverture des portes et de mise en marche sans clef apportent un service apprécié par les utilisateurs et sont donc généralisés. Comme tous les dispositifs utilisés à grande échelle dans l’industrie, ils peuvent connaître des défaillances. Ils sont accusés de faciliter le vol de véhicules.

Il est possible de capter le signal radio entre l’émetteur et la voiture et de le reproduire. Comme chaque code est unique, cela implique bien sûr un travail de surveillance de la part des voleurs. Mais les systèmes de codage, comme les systèmes radio utilisés, sont relativement anciens et présentent un niveau de sécurité faible par rapport à la capacité actuelles de hackeurs informatiques. De plus le coût d’équipement pour capter le signal est faible.

L’association automobile allemande, ADAC, a identifié, en octobre 2017, 128 modèles de véhicules vulnérables. L’ADAC a renouvelé son étude en 2023 et trouvé des résultats similaires, l’industrie n’ayant que très peu progressé puisque suelment 7% des voitures testées présentaient une amaliorationd e la sécurité.. C’est dire que toute l’industrie est concernée. La cybersécurité est une discipline récente de l’industrie électronique, elle l’est naturellement pour l’industrie automobile qui a toujours été très soucieuse de la sécurité des véhicules qu’elle met entre les mains de millions de conducteurs qui ne sont pas des professionnels, à l’inverse du monde très rigoureux de l’industrie aéronautique. La multiplication des systèmes électroniques embarqués implique une révision des procédures de conception et de test des logiciels dont les constructeurs et les équipementiers sont bien conscients. Il ne s’agit plus seulement de protéger les voitures contre le vol, mais aussi d’assurer un fonctionnement fiable et régulier, à l’abri des intrusions éventuelles, dans tous les instants de la vie du véhicule. La perspective, à terme, de voitures autonomes renforce encore largement le chantier de la sécurisation des véhicules, le zéro défaut étant pour l’industrie une condition absolue de confiance.

A court terme, le vol de voitures reste une activité lucrative et concerne aussi bien les véhicules de luxe, rémunérateurs, comme la Range Rover Evoque, ou des véhicules de grande diffusion, plus discrets à écouler, comme la Clio IV ou la Smart. 41% des voitures volées ne sont jamais retrouvées.

Les utilitaires font aussi l’objet de vols et le splus volés son tles plus courants, Renault master et Traffic, Peugeot Boxer et Citroën Jumper, Iveco Daily.

Surtout, comment se protéger face à ce fléau ? Existe-t-il des astuces pour réduire les risques de vol ?

C’est un problème classique de sécurité informatique des dispositifs embarqués sur lequel toute l’industrie travaille pour le futur. Les équipementiers comme Valeo ou Continental travaillent pour repenser la chaine de démarrage sans contact en utilisant de nouvelles techniques, comme la NFC (Near Field Communication) utilisée dans les smartphones. La clef serait dématérialisée dans un smartphone et bénéficierait d’une sécurité renforcée. Cette solution commence à être mise en œuvre par des constructeurs comme BMW et Hyndai. Mais à court terme, l’industrie ne sait pas facilement à grande échelle mettre à niveau le parc installé et n’agit que sur les nouveaux véhicules. Ainsi, par exemple, après avoir été vulnérables, les nouvelles Range Roger Evoque sont équipées de systèmes beaucoup plus sûrs.

Pour s’en prémunir, il ne faut pas laisser ses clés de voiture près des fenêtres, ou les glisser dans une pochette doublée en aluminium ou une boîte métallique. Bloquer son volant avec une canne peut également déjouer la tentative de vol. Le but est de compliquer la tâche des voleurs qui ont besoin d’agir vite.

Les fabricants peuvent-ils être mis en cause ? Prennent-ils des contre-mesures suffisantes ?

Bien entendu, les voitures sont conçues par les constructeurs, avec le support de leurs équipementiers, et ils sont responsables de la sécurité d'usage des véhicules qu'ils mettent sur le marché. Mais il s'agit d'un scénario classique de rivalité d'ingéniosité entre les constructeurs et les voleurs. Les constructeurs sont animés par le désir d'améliorer les fonctionnalités de leurs véhicules et l'ouverture sans contact apporte un facilité d'utilisation sans comparaison avec la clef conventionnelle.

Tesla, qui malgré son électronique très avancée et constamment mise à jour à distance, et suivie par GPS, n’est pas à l’abri de tentatives d’intrusion. La marque a récemment renforcé ses dispositifs de cryptage et propose même, outre la clef à distance, une confirmation de l’identité du conducteur à bord par code PIN. De multiples systèmes de protection par reconnaissance biométrique, empreintes digitales, voix ou analyse de l’iris. Comme sur les smartphones, la reconnaissance faciale 3D est également une possibilité. Mais ces dispositifs de pointe ne concernent que les véhicules futurs.

Pour les conducteurs qui craignent le vol de leur véhicule, les méthodes classiques antivol restent d’actualité, le but étant de compliquer la vie des voleurs qui cherchent d’abord à agir rapidement. La barre antivol apparaît comme le système le plus simple, le moins coûteux et le plus efficace. On peut aussi réduire l’émission de la clef, quand elle n’est pas utilisée, en la mettant dans un étui aluminium, mais tout ce qui complique l’utilisation de ce système en diminue l’attrait. C’est bien là le défi de la sécurité, qui doit être totalement efficace et totalement invisible pour l’utilisateur.