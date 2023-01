Vol d’identité : les mineurs et les adolescents particulièrement ciblés

Des enfants et des parents d'élèves à la sortie d'une école.

Le taux de fraude à l’identité a connu une progression significative au passage du tout numérique, après la crise sanitaire du Covid-19. Et par malheur, adultes comme enfants ne sont pas épargnés. Le vol d’identité touche même les très jeunes enfants. Le vol d’identité d’un mineur, est un délit et les parents doivent impérativement protéger l’identité et les données personnelles de leurs enfants, au risque de mettre en péril leur avenir social, financier et juridique.

Un vol d’identité plus sournois…

Le vol d'identité d'un enfant passe plus facilement inaperçu. En effet, il est facile de penser que les données personnelles d’un enfant ne sont pas d’une grande utilité pour les escrocs et pourtant ! Détrompez-vous, elles sont une cible privilégiée !

Quel parent s’imagine que son enfant est la proie d’un fraudeur d’identité, pourquoi faire ? Pourquoi cibler une personne non solvable ?

Les fraudeurs ont découvert qu'ils pouvaient utiliser les informations de votre enfant (nom, date de naissance, numéro de sécurité sociale, numéro de passeport, carte d'étudiant etc...) – pour ouvrir un compte en banque, retirer des cartes de crédit, contracter des prêts, acheter une voiture, ou encore détourner des aides sociales ou des déductions fiscales par exemple.

Autre constat amer : les documents usurpés ouvrent également la voie au crime organisé, au blanchiment d’argent voire au terrorisme. À l’origine des escroqueries on trouve, des réseaux de plus en plus sophistiqués et de plus en plus organisés. Qui aujourd’hui, s’imagine que l’identité d’enfants mineurs puisse être l’objet de convoitises d’organisations mafieuses transnationales ?

Pourquoi voler l’identité des enfants ?

Nous arrivons malheureusement à une première évidence : l’identité d'un enfant est facile à voler.

Les malfaiteurs n’ont d’ailleurs que peu de mal à récupérer les données personnelles des mineurs. En effet, ils incitent facilement les enfants les plus crédules et les moins méfiants sur les réseaux sociaux (soit en se faisant passer pour quelqu’un d’autre, soit en créant de faux profils, faux sites, etc…), à leur fournir eux-mêmes leurs données personnelles.

Il y a également une motivation financière évidente derrière le vol d'identité des enfants. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle les escrocs ciblent les enfants plutôt que les adultes.

Les escrocs ciblent vos enfants car ils sont comme une « page blanche » sans antécédent, comme vierge et c’est un argument pour lequel ils n’hésiteront pas à en tirer profit.

En effet, les enfants n'ont pas d’historique, que ce soit de compte en banque, de crédit, d’impôt, etc. Ce qui signifie que la fraude peut passer inaperçue pendant des années et des années... sans qu’une vérification ne soit réalisée par les parents. Les données personnelles des mineurs peuvent être ensuite revendues sur différents sites comme ceux du « darknet ».

Et lorsqu’ils se rendent compte et réalisent la mesure du forfait, il est déjà trop tard et les conséquences financières, juridiques, psychologiques sont lourdes et impactantes tant pour les parents que pour les enfants.

Comment sécuriser l’identité de votre enfant ?

Conservez les documents d’identité physiques (CNI, Passeport, carte vitale, etc…) de votre enfant en lieu sûr.

Apprenez à vos enfants à ne pas publier d'informations personnelles, telles que leur nom, prénoms, date de naissance, adresse, numéro de sécurité sociale ou d'autres documents.

La prévention avant tout

Les médias, réseaux sociaux et les applications de messagerie offrent aux criminels l'occasion idéale de voler les informations personnelles de votre enfant.

Il est primordial d’apprendre à vos enfants à ne pas trop diffuser d’informations personnelles sur internet, à faire attention à ce qu’ils partagent sur les réseaux sociaux et surtout qu’ils ne publient pas leur identité ni leurs données personnelles notamment pour s’inscrire sur une plateforme de jeux, de discussions, de trocs ou autres. Il faut leur expliquer concrètement mais de manière simple et pédagogique pourquoi il ne faut jamais partager d’informations personnelles en ligne et avec des personnes que l’on ne connait pas.

• Privilégiez des mots de passe longs, uniques et difficiles - ayez également en tête qu’il ne faut pas utiliser les mêmes mots de passe parent/enfant.

• Ne partagez jamais de données personnelles lorsque vous êtes connecté sur un réseau wifi public.

• Si cela est possible détruisez les documents que ce soit sous format physique ou digital, contenant des données personnelles et assurez-vous que les informations ne soient pas lisibles.

• Apprenez à vos enfants à ne divulguer aucune information personnelles et à repérer les messages suspects.

• Activez/installez un code parental.

• Vérifiez régulièrement l’historique de navigation de vos enfants.



• Anticipez et surveillez régulièrement la non-usurpation de l’identité de votre enfant, à travers des plateformes gratuites.

Si vous êtes dans la situation où l'identité de votre enfant a été volée, nous vous conseillons de :

• Déposer une plainte pour vol d'identité auprès de la police nationale.

• Contacter le service des fraudes de toute entreprise où l'identité de votre enfant a été utilisée. Demandez aux entreprises de fermer ces comptes immédiatement et demandez une lettre de confirmation pour vous assurer que cela a été fait.

Soyez toujours attentifs à reconnaître les signes avant-coureurs du vol d’identité de votre enfant.

N'ignorez pas les e-mails, courriers, appels ou messages étranges portant le nom de votre enfant… Toute communication non sollicitée doit être pour vous, un signal d’alerte !

Marie AZEVEDO

PDG de RESOCOM

Fondatrice de l’association ResoClub / European Fraud Prevention