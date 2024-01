Voilà pourquoi les gens de pays chauds parlent souvent plus fort

Depuis 2020, l’anglais n’est plus la seule langue officielle dans l’État de Lagos au Nigeria. Elle a été remplacée par le Yoruba.

Atlantico : Quelle a été votre méthode de recherche ? Comment avez-vous établi le lien entre les modes d'élocution et la température ?

Nous avons utilisé une vaste base de données de mots de base de 5 293 langues du monde entier. Ensuite, nous avons adopté un indice de sonorité universel pour les sons de la parole (en termes simples : l'intensité et la résonance d'un son de la parole) et calculé un indice de sonorité moyen pour chaque langue sur la base de son vocabulaire. Enfin, nous avons appliqué des méthodes statistiques pour étudier la relation entre l'indice de sonorité et la température locale.

Cette relation a été établie sur la base de l'observation des résultats statistiques. D'une part, il existe une corrélation positive significative entre la sonorité et la température dans toutes les familles de langues. Cela montre que la température façonne la sonorité à l'échelle macroscopique. D'autre part, la tendance positive n'est pas apparente au sein des familles linguistiques individuelles. Cela indique que cet effet de modelage s'est produit il y a longtemps, bien avant qu'une famille linguistique ne diverge en différentes langues. Même si certains descendants ont migré vers des climats différents, l'effet sous de nouveaux climats ne l'emporte pas sur l'effet préhistorique.

Pourquoi les habitants des pays chauds parlent-ils souvent plus fort et différemment ? Quels pays avez-vous étudiés et quelles ont été vos principales conclusions ?

Ce phénomène est principalement influencé par les propriétés physiques de l'air dans les différents climats. Dans les climats plus froids, l'air est plus sec, ce qui rend les cordes vocales plus difficiles à faire vibrer pour produire des sons plus forts et plus aigus. Au contraire, dans les climats plus chauds, l'air chaud a tendance à absorber l'énergie des hautes fréquences lors de la transmission du son, ce qui est préjudiciable aux sons vocaux de faible sonorité. Ces facteurs pourraient favoriser une sonorité plus élevée dans les climats chauds.

Nos conclusions sont globales. Notre base de données couvre près des trois quarts des langues du monde entier, ce qui nous permet de dire que nous avons examiné presque tous les pays, ou presque tous les endroits où vivent les gens. Il est intéressant de noter que certaines langues présentent des sonorités moyennes extrêmement élevées ou basses dans des climats correspondants : les mots des langues salishanes, parlées autour de la partie occidentale de la frontière entre les États-Unis et le Canada, comportent souvent très peu de voyelles et beaucoup de consonnes, tandis que dans les mots du yoruba, parlé en Afrique de l'Ouest, le nombre de voyelles est supérieur ou égal au nombre de consonnes.

Je peux vous fournir deux exemples audio : Le mot yoruba labalábá "papillon" (© African Studies Institute, University of Georgia) et le mot Colville-Okanagan čil̓kst "cinq" (© Salish School of Spokane). Le colville-okanagan est l'une des langues salishanes. Ces échantillons sont gratuits pour une utilisation non commerciale.

En quoi cela a-t-il peu à voir avec les habitants ou leur culture ?

En fait, si l'on considère les langues locales ou les habitants de la région, on peut observer diverses caractéristiques des modes d'élocution. Certaines vont même à l'encontre de la corrélation positive entre sonorité et température. Par exemple, la Mésoamérique et l'Asie du Sud-Est continentale présentent des langues à sonorité plus basse, bien qu'elles soient tropicales. Par conséquent, les facteurs linguistiques internes et les facteurs culturels jouent un rôle dans l'impact des modèles de discours, et nous ne devrions pas affirmer que les facteurs climatiques (en tant que facteurs externes) sont les seuls facteurs décisifs.

Toutefois, les exceptions ou les cas spécifiques ne remettent pas en cause nos conclusions sur l'influence du climat sur la langue, car notre corrélation positive entre la sonorité et la température est établie à l'échelle mondiale et dans une vaste base de données. L'impact des facteurs environnementaux sur la langue est une tendance générale. Nous pouvons dire que, indépendamment des caractéristiques linguistiques ou culturelles, la langue est inévitablement affectée par l'environnement naturel en général, en particulier parce que l'influence de l'environnement s'étend sur des milliers d'années.

Qu'est-ce que cela signifie pour les personnes vivant dans des pays tempérés ou "froids" ?

Nos résultats impliquent que les habitants des régions froides peuvent adopter des modèles et des stratégies différents pour organiser leurs sons vocaux par rapport aux habitants des régions plus chaudes. Par exemple, dans les régions froides, il y a plus de sons qui manquent de résonance, plus de consonnes et moins de voyelles. Par conséquent, cela affectera la perception et la compréhension de la parole, et même du langage, par les locuteurs de ces régions. Ces différences régionales de perception et de compréhension auront-elles un impact sur les modes de pensée et les coutumes sociales ? La réponse exacte est presque inconnue, mais je pense que cet impact est minime, voire inexistant.

Mais envisageons les choses sous un autre angle : tout au long de l'histoire de l'évolution des langues, celles-ci ont accumulé des indices reflétant l'interaction entre l'environnement et les sociétés humaines. Ces indices peuvent être précieux et ouvrir de nouvelles perspectives sur la société des locuteurs, comme leur migration. Les études récentes sur ce sujet, dont la nôtre, ne découvrent que la partie émergée de l'iceberg. Je pense qu'au fur et à mesure que la recherche se poursuit, de plus en plus d'indices sur l'histoire seront découverts.

Votre travail offre-t-il de nouvelles perspectives sur le réchauffement climatique et ses conséquences insoupçonnées ?

Notre travail n'est pas directement lié au réchauffement climatique et à ses conséquences. Il est difficile d'affirmer que le réchauffement climatique rendra le langage plus "fort" ou favorisera des sons de parole plus forts. Étant donné que l'augmentation de la température causée par le réchauffement climatique est encore beaucoup plus faible que les différences de température dans le monde, l'impact du réchauffement climatique sur les langues sera insignifiant par rapport aux différences dans les modèles de discours dans le monde. Il est clair qu'au fur et à mesure que le réchauffement climatique se poursuit, son impact sur la langue sera bien moins important que son impact sur la nature et la vie humaine.