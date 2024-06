"Violet" de Nordine Ganso : Violet is the new black

Tout commence avec une “voix off“ suave, qui nous explique que le violet est un mélange de bleu et de rouge qui inviterait à la rêverie et à l’apaisement. On nous invite alors à nous imprégner de “l’énergie violette“ grâce à notre guide, Nordine.

Et en effet, pendant une heure, l’humoriste nous parle de mélanges : pas facile, par exemple, de grandir dans une famille recomposée, avec une mère musulmane et marocaine, alors que son père est congolais et religieusement versatile…

Nordine blague aussi sur l’injonction à faire sa “première fois“ quoiqu’il en coûte, alors même que l’on a envie d’y aller à son rythme. Mais surtout, l’humoriste nous raconte son rapport ambivalent aux filles et à son pote Karim.